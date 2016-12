Radler wandern

Kreis Lip­pe/­Horn-Bad Mein­berg. Der ADFC lädt zu ei­ner zwei­stün­di­gen Wan­de­rung durch den Bel­ler Wald ein, der Ab­schluß der 8-km-Runde bil­det das ge­sel­lige Kaf­fee­trin­ken. An­mel­dung bis 16. De­zem­ber un­ter (05234) 9754 oder per E-Mail un­ter "adfc-lip­pe@ha­vergoh.­de" . Treff­punkt ist um 14 Uhr an der ADFC-Sta­tion an der Brun­nen­straße 67.

vom 14.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50A

