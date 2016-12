Gefragte Anlaufstelle seit drei Jahrzehnten

Verbaucherzentrale berät seit 30 Jahren Ratsuchende aus ganz Lippe

Det­mold. Wer nicht mehr wei­ter weiß, fin­det hier Rat, und das schon seit drei Jahr­zehn­ten: Die Ver­brau­cher­zen­trale Det­mold fei­ert in die­ser Wo­che Ge­burts­tag. Frau der ers­ten Stunde ist Do­ro­thea Nol­ting, die auch heute noch ein of­fe­nes Ohr für Ver­brau­cher hat. ­Die Bahn­hof­straße 6 in Det­mold war die Wiege der Ver­brau­cher­zen­tra­le. Die In­itia­ti­ve, sie zu grün­den, kam aus der Po­li­tik: "Es wa­ren zwei Det­mol­der Rats­mit­glie­der, die den Vor­schlag ge­macht ha­ben, Dr. Pe­ter Pah­meyer und Claire Ma­ri­en­feld." Da­mals, so ganz ohne In­ter­net, ließen sich In­for­ma­tio­nen nicht so ein­fach be­schaf­fen, und das Ma­ga­zin der Stif­tung Wa­ren­test mit all sei­nen Test­be­rich­ten war eine be­gehrte Lek­türe der Lip­per: "Wir hat­ten alle Aus­ga­ben der Test­hefte in un­se­ren Ord­nern, und die Leute ha­ben eif­rig Ge­brauch da­von ge­macht. Wir ha­ben die In­for­ma­tio­nen noch durch un­sere ei­gene Er­fah­rung er­gänz­t", er­in­nert sich Do­ro­thea Nol­ting. ­Sie ist stu­dierte Ö­ko­tro­pho­lo­gin und war be­reits in der Bie­le­fel­der Ver­brau­cher­zen­trale auf Tuch­füh­lung mit lip­pi­schen Rat­su­chen­den ge­gan­gen: "Wer Hilfe brauch­te, kam nach Bie­le­feld, weil es ja keine An­lauf­stelle in Lippe vor­han­den war." Als dann nach dem ent­spre­chen­den Rats­be­schluss und dem Pla­cet aus Düs­sel­dorf die Det­mol­der Be­ra­tungs­stelle ge­grün­det wur­de, er­gat­terte sie den Job. Los ging es am 15. De­zem­ber 1986. "Wir ha­ben ganz klein an­ge­fan­gen, und da­mals ka­men die Leute auch noch zu uns, um Ernährungs­fra­gen zu klären." Das ist lange vor­bei, heute dre­hen sich die Fra­gen eher um Mo­bil­funk, Ver­brauchs­ab­rech­nun­gen im Miet­recht, Ener­gie­spa­ren und Fi­nan­zen. ­Der Per­so­nal­stamm ist nach wie vor sehr ü­ber­sicht­lich. Wenn Do­ro­thea Nol­ting ver­hin­dert ist, nimmt schon seit 25 Jah­ren Frauke Heise-Dip­pel ih­ren Platz ein. Ga­briele Schröer küm­mert sich um die Büro­an­ge­le­gen­hei­ten, und Matt­hias Ans­bach ü­ber­nimmt ge­mein­sam mit ei­ni­gen Ho­no­rar­kräf­ten die Ener­gie­be­ra­tung. Astrid Kir­chen ist An­sprech­part­ne­rin in Sa­chen Bil­dungs­ar­beit, be­sucht bei­spiels­weise Schul­klas­sen. "Es ist uns sehr wich­tig, dass wir auch die jun­gen Men­schen schon früh mit dem Thema Ver­brau­cher­recht kon­fron­tie­ren", sagt Do­ro­thea Nol­ting. Wel­len­ar­tig tau­chen be­stimmte The­men auf, mit de­nen sich die Ver­brau­cher­schüt­zer in­ten­siv be­fas­sen müs­sen, bei­spiels­wei­se, als es Ab­mah­nun­gen we­gen der Nut­zung von In­ter­ne­tin­hal­ten ha­gel­te. Hier ha­ben es die nord­rhein-west­fä­li­schen Ver­brau­cher­be­ra­tun­gen ge­schafft, ein bes­se­res Recht für ihre Kli­en­ten durch­zu­set­zen. "Das muss man schon sa­gen: Es hat sich in Sa­chen Ver­brau­cher­recht schon viel ge­tan." Und den­noch nimmt die Zahl der Rat­su­chen­den nicht ab: "­Der Kon­su­mall­tag ist noch im­mer schwie­rig, und mit den di­gi­ta­len Me­dien wird es im­mer un­ü­ber­sicht­li­cher." Glück­li­cher­weise müs­sen die Be­ra­te­rin­nen nicht al­les selbst re­geln, son­dern kön­nen auf viel Fach­ver­stand zurück­grei­fen. So be­steht bei­spiels­weise eine Ko­ope­ra­tion mit dem Mie­ter­bund, der re­gel­mäßig eine Rechts­be­ra­tung in den Räu­men der Ver­brau­cher­zen­trale an­bie­tet. "Im Ü­b­ri­gen sind wir gut ver­netzt und kön­nen un­sere Kli­en­ten auch im Zwei­fels­fall wei­ter­ver­wei­sen." ­Die Be­ra­tungs­stelle Det­mold der Ver­brau­cher­zen­trale NRW an der Lem­goer Straße 5 ist mon­tags bis frei­tags vor­mit­tags von 9 bis 13 Uhr geöff­net und an Diens­ta­gen und Don­ners­ta­gen zu­sätz­lich auch nach­mit­tags von 14 bis 18 Uhr. Wei­tere In­fos gibt es un­ter der Ruf­num­mer (05231) 70159-01 und auf "ww­w.­ver­brau­cher­zen­tra­le.n­r­w/­Det­mol­d".

vom 14.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50A

