Bleibende Eindrücke

Jürgen Berghahn hospitiert beim Rettungsdienst

Kreis Lip­pe/Lem­go. Der lip­pi­sche Land­tags­ab­ge­ord­nete Jür­gen Berg­hahn hos­pi­tierte 12 Stun­den in der Ret­tungs­wa­che des Krei­ses Lip­pe, in Lem­go. Durch die Be­glei­tung ei­ner Schicht in der Wa­che und auf ei­nem Ret­tungs­wa­gen, er­hielt Berg­hahn viele Ein­bli­cke und Ein­drü­cke in den nicht im­mer leich­ten Ar­beit­sall­tag des Ret­tungs­we­sens. Schicht­be­ginn war um sie­ben Uhr. Be­reits eine halbe Stunde später hatte der So­zi­al­de­mo­krat aus Blom­berg sei­nen ers­ten Ein­satz im Ret­tungs­dienst. Bis zum Dienst­schluss soll­ten noch sechs wei­tere Einsätze fol­gen.

"Ei­nen gan­zen Tag ak­tiv im Ret­tungs­dienst mit­zu­er­le­ben und das auch noch haut­nah mit Einsät­zen im Ret­tungs­wa­gen oder Not­arzt­wa­gen, ist schon et­was Be­son­de­res. Be­ein­dru­ckend ist vor al­lem das Zu­sam­men­spiel und per­fekte Ab­stim­mung der Ret­tungs­kräfte im Ein­satz. Dazu gehören nicht nur der Ret­tungs­ein­satz und die Aus­wahl des, für den Pa­ti­en­ten ge­eig­ne­ten Kran­ken­hau­ses. Während der Pa­ti­ent im Kran­ken­haus auf­ge­nom­men wird, wird der Ret­tungs­wa­gen schon wie­der für den nächs­ten Ein­satz fer­tig ge­macht. Ich bin froh und dank­bar, dass es diese Frauen und Män­ner gibt. Der Ar­beit der Ret­tungs­kräfte ge­bührt der aller­größte Re­spekt für die Leis­tung, die sie er­brin­gen. Wir se­hen ja im­mer nur die Ret­tungs- und Not­arzt­wa­gen zu ih­ren Einsät­zen fah­ren, die per­fekte Team­ar­beit fin­det für die meis­ten nicht sicht­bar stat­t", sagt Berg­hahn. Der Land­tags­ab­ge­ord­nete ab­sol­vierte sein Prak­ti­kum im Rah­men der "Wo­che des Re­spekt­s", die die Lan­des­re­gie­rung aus­ge­ru­fen hat. Re­spekt scheint im­mer öf­ter keine Selbst­ver­ständ­lich­keit mehr zu sein. Ein Bei­spiel dafür sind Ü­ber­griffe oder die Be­hin­de­rung von Ret­tungs­kräf­ten im Dienst, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu­ge­nom­men ha­ben. "­Ge­sell­schaft­li­cher Zu­sam­men­halt ist die Grund­lage für das Zu­sam­men­le­ben. Eine Ge­sell­schaft kann nur zu­sam­men­hal­ten und funk­tio­nie­ren, wenn sie an­stän­dig und re­spekt­voll mit­ein­an­der um­geht. Ge­walt ge­gen Men­schen, die Mit­menschen hel­fen wol­len, ist völ­lig in­ak­zep­ta­bel. Je­der, der bei ei­ner sol­chen Straf­tat er­wi­scht wer­de, be­komme da­her auch "­die ganze Härte des Ge­set­zes zu spüren" sagte Berg­hahn am Ende sei­nes Diens­tes und dankte dem Lei­ter der Ret­tungs­wa­che Alex­an­der Fa­nen­bruck, für den Prak­ti­kums­tag.

vom 14.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50A

