Wunderschöne Weihnachtsbäume

Die Grundschule Wasserfuhr gewinnt den Wettbewerb "9 Tannen fürs Christkind"

Bad Sal­zu­flen (dib). Auch in die­sem Jahr war die sechs­köp­fige Jury beim Wett­be­werb "9 Tan­nen fürs Christ­kin­d" von der viel­fäl­ti­gen Krea­ti­vität der Kin­der be­ein­druckt. Alle Bad Sal­zu­fler Grund­schu­len und die Erich Käst­ner-Schule ha­ben eine große Tanne be­kom­men, um diese für das be­vor­ste­hende Weih­nachts­fest nach ei­ge­nen Ideen und Vor­stel­lun­gen zu schmü­cken. Ob ein­fach nur fest­lich ge­schmückt oder ob der Baum ei­nem be­stimm­ten Thema ge­wid­met war - der Phan­ta­sie der Kin­der wa­ren keine Gren­zen ge­setzt. Sie ha­ben im Un­ter­richt Pläne dafür dis­ku­tiert, an­sch­ließend ge­klebt und ge­bas­telt und ih­ren Baum her­aus­ge­putzt.

An ei­ni­gen Schu­len ha­ben die Kin­der die Jury mit ein­stu­dier­ten Lie­dern und Ge­dich­ten ü­ber­rascht, die während der Prä­sen­ta­tion des Weih­nachts­bau­mes vor­ge­tra­gen wur­den, um den Baum­schmuck und das Motto des Bau­mes zu er­läu­tern. Im Er­geb­nis la­gen die ge­schmück­ten Bäume in die­sem Jahr so dicht bei­ein­an­der, dass es der Jury schwer ge­fal­len ist, eine Wer­tung vor­zu­neh­men. In die Wer­tung ist des­halb auch mit ein­ge­flos­sen, ob sich alle Klas­sen an der Ak­tion be­tei­ligt ha­ben, oder nur die äl­te­ren Kin­der. "Ihr habt wun­der­bare Weih­nachts­bäume ge­schaf­fen", sagte die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Beate Hoff­mann-Hil­de­brand bei der Preis­ver­gabe am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende auf der Salz­hof-Büh­ne. "Ihr hät­tet alle den ers­ten Preis ver­dient." Da es sich aber um einen Wett­be­werb han­delt, musste die Jury eine Rei­hen­folge fest­le­gen und ver­gab den ers­ten Preis und eine Sie­ger­prä­mie von 400 Euro an die Grund­schule Was­ser­fuhr, die ih­ren Baum mit 240 En­geln ge­schmückt hat­te. Alle Sie­ger­prä­mien ha­ben Spon­so­ren zur Ver­fü­gung ge­stellt. Den zwei­ten Preis und da­mit 300 Euro er­hielt die Grund­schule Wüs­ten, die ih­ren Baum mit 147 Weih­nachtspäck­chen de­ko­riert hat­te, ge­folgt von der Grund­schule Knet­ter­hei­de, de­ren Baum mit Türen und To­ren, so­wie dem Weih­nachts­lied "­Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" ge­schmückt ist, das aus dem 17. Jahr­hun­dert aus Ost­preußen stammt. Dafür gab es als Be­loh­nung 200 Eu­ro. Für dem Baum der Schule El­ken­b­re­der Weg durfte je­des Kind ein Lieb­lings­teil von zu Hause mit­brin­gen, den Baum der Grund­schule Ret­zen schmückt ein Kin­der­mu­si­cal, der Baum der Schule Ahorn­straße glänzt durch schlichte Ele­ganz, die Erich Käst­ner-Schule hat einen klas­si­schen Weih­nachts­baum ge­schmückt, Den Baum der Schule Kirch­platz ha­ben nur die 4. Klas­sen mit Mo­ti­ven aus Pa­pier de­ko­riert und den Baum der Grund­schule Lock­hau­sen zie­ren geo­me­tri­sche Fi­gu­ren. Für die vier­ten Plätze gab es je 100 Eu­ro. "­Diese Ak­tion hat sich wie­der ein­mal zu ei­ner ech­ten Freude bei al­len Be­tei­lig­ten ent­wi­ckelt - die Kin­der fie­bern der Baum­schmückak­tion ge­ra­dezu ent­ge­gen", zog Ju­ry­mit­glied An­dreas Reib­chen als Vor­sit­zen­der des Fach­bei­ra­tes für Stadt­mar­ke­ting ein ü­beraus po­si­ti­ves Fa­zit. Das fin­den auch die be­tei­lig­ten Leh­re­rin­nen und Leh­rer, die bestäti­gen: "­Der ge­schmückte Baum er­zeugt bei al­len Schü­le­rin­nen und Schü­lern großen Re­spekt und sorgt für täg­li­che Freude im Schulall­tag".

vom 14.12.2016 | Ausgabe-Nr. 50A

