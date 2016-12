Vom Restmüll bis zur Schadstodffsammlung

Gelbe Säcke und Abfuhrkalender 2017 werden verteilt

Kreis Lip­pe. Rest­müll, Bio­ton­ne, Alt­pa­pier – wann muss 2017 was zur Ab­ho­lung be­reit­ge­stellt wer­den? Ver­schie­ben sich die Ab­fuhr­ter­mi­ne? Und wo fin­det die Schad­stoffsamm­lung statt? Ant­wor­ten auf diese und viele wei­tere Fra­gen gibt der Ab­fuhr­ka­len­der für das kom­mende Jahr, der in die­sen Ta­gen an alle lip­pi­schen Haus­halte ver­teilt wird. Ne­ben al­len re­le­van­ten Ter­mi­nen er­hal­ten die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu­dem eine Ü­ber­sicht sach­dien­li­cher Adres­sen und Te­le­fon­num­mern. Grundsätz­lich sind für 2017 keine we­sent­li­chen Ver­än­de­run­gen hin­sicht­lich der Tou­ren­pla­nung oder der Ab­hol­tage ge­plant – den­noch emp­fiehlt sich zum Jah­res­wech­sel ein kur­zer Blick in die Jah­res­ü­ber­sicht. So zieht bei­spiels­weise die sta­tionäre An­nah­me­stelle für Schad­stoffe in Schöt­mar von der Plan­ta­nen­straße auf den Park­platz der Otto-Hahn-Straße 71 - 73 um.

Pro Haus­halt ist je­weils ein Ab­fuhr­ka­len­der vor­ge­se­hen. Bei wei­te­rem Be­darf ste­hen auf den In­ter­netsei­ten der Ge­sell­schaft für Ab­fall­ent­sor­gung Lippe (ww­w.­gal-lip­pe.­de) und der Stadt Det­mold (ww­w.­stadt­det­mol­d.­de) Da­teien zum Dow­n­load be­reit. Haus­hal­te, die kei­nen Ka­len­der be­kom­men, kön­nen vom 30. No­vem­ber 2016 bis zum 9. Ja­nuar 2017 un­ter der Ruf­num­mer (05231 ) 911 44 82 ein Ex­em­plar nach­be­stel­len. Darü­ber hin­aus liegt eine be­grenzte An­zahl in den Ra­thäu­sern oder Bür­ger­be­ra­tungs­stel­len der Städte und Ge­mein­den be­reit. In Det­mold er­hal­ten die Ver­brau­cher feh­lende Ab­fuhr­ka­len­der bei den Städ­ti­schen Be­trie­ben in der Ge­orgstraße 10 oder in der Bür­ger­be­ra­tung. Zeit­gleich mit den Ka­len­dern lässt die Töns­meier Gruppe auch in die­sem Jahr wie­der die "­Gel­ben Säcke" an die Haus­halte in Lippe ver­tei­len. Als Grund­aus­stat­tung sind je­weils zwei Rol­len vor­ge­se­hen, eine Nach­lie­fe­rung für ver­schwun­dene Rol­len wird nicht an­ge­bo­ten. Nach­schub er­hal­ten die Bür­ger dann – wie ge­wohnt – di­rekt an den ge­wohn­ten Ver­teil­stel­len. Mit den "­Gel­ben Sä­cken" wer­den Ver­kaufs­ver­pa­ckun­gen aus Alu­mi­ni­um, Kunst­stoff, Ver­bund­stof­fen und Weißblech ge­sam­melt. Rest­müll, Pap­pe, Kar­to­na­gen und Glas gehören ebenso we­nig in die "­Gel­ben Säcke" wie Tan­nen­baum­net­ze, die in den Sor­tier­an­la­gen zu mas­si­ven Störun­gen führen. Fra­gen hierzu be­ant­wor­tet die Töns­meier Gruppe un­ter der Ser­vice-Num­mer 0800 / 886 66 66 oder das Team Ab­fall­be­ra­tung des Krei­ses un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-77513.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

