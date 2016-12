Lücken weiter schließen

Breitbandausbau schreitet voran

Kreis Lip­pe. Schnel­les In­ter­net für das ge­samte Kreis­ge­biet: Das ist das er­klärte Ziel von Land­rat Dr. Axel Leh­mann. In der Zwi­schen­zeit sind die weißen Fle­cken auf der Karte im Hin­blick auf die Breit­band-Ver­sor­gung be­reits er­heb­lich ge­schrumpft. Rund 64 Pro­zent der ins­ge­samt 165.211 lip­pi­schen Haus­halte sind der­zeit mit ei­ner Ü­ber­tra­gungs­rate von mehr als 50 Mbit/s, 73 Pro­zent mit mehr als 30 Mbit/s ver­sorgt – so die Zwi­schen­bi­lanz des Krei­ses Lip­pe. Er ko­or­di­niert in Zu­sam­men­ar­beit mit der Stadt Det­mold, der Be­zirks­re­gie­rung und der IHK den Breit­band­aus­bau im ge­sam­ten Kreis­ge­biet. Be­zo­gen auf 50 Mbit/s wei­sen mo­men­tan Barn­trup (5 Pro­zent) und Schie­der-Schwa­len­berg (12 Pro­zent) die nied­rigs­ten, Det­mold (88 Pro­zent) und Lage (80 Pro­zent) die höchs­ten Ver­sor­gungs­quo­ten auf. Diese Zah­len wür­den die ganz un­ter­schied­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen in den Städ­ten und Ge­mein­den wi­der­spie­geln, er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die Te­le­kom bei­spiels­weise würde mo­men­tan rund 32.000 Haus­halte auf ihre Kos­ten an das er­wei­terte Glas­fa­ser­netz an­sch­ließen. Der Ei­gen­aus­bau werde ü­ber­wie­gend in dicht be­sie­del­ten Ge­bie­ten vor­ge­nom­men – in Er­war­tung wei­te­rer Kun­den. Schwer­punkte seien mo­men­tan Bad Sal­zu­flen, Oer­ling­hau­sen und Leo­polds­höhe so­wie im kom­men­den Jahr Lem­go. Um das schnelle In­ter­net nut­zen zu kön­nen, sei al­ler­dings eine ent­spre­chende Ver­tragsän­de­rung mit der Te­le­kom er­for­der­lich.

Seit 2010 sind im Kreis­ge­biet bis­her 16 Ge­wer­be­ge­biete und 105 Orts­teile aus­ge­baut wor­den. Hier­für hat die Det­mol­der Be­zirks­re­gie­rung 6,2 Mil­lio­nen Euro NW-För­der­mit­tel be­wil­ligt, wei­tere 1,3 Mil­lio­nen Euro ha­ben die Städte und Ge­mein­den da­zu­ge­ge­ben. Ziel­set­zung sei al­ler­dings eine mög­lichst flächen­de­ckende Ver­sor­gung mit leis­tungs­fähi­gem In­ter­net, be­tont Land­rat Leh­mann. Um den wei­te­ren Aus­bau zu be­schleu­ni­gen, seien un­ter­ver­sorgte Be­rei­che in Lippe kürz­lich ü­ber eine vom Kreis Lippe be­auf­tragte Breit­band­stu­die des TÜV Rhein­land er­mit­telt wor­den. Als un­ter­ver­sorgt gel­ten da­bei Ge­bie­te, in de­nen we­ni­ger als 95 Pro­zent der Haus­halte un­ter 30 Mbit/s ver­fü­gen kön­nen. Darü­ber hin­aus seien die Netz­be­trei­ber be­fragt wor­den, wel­che Be­rei­che sie auf ei­gene Kos­ten bis 2018 aus­bauen wer­den. Laut TÜV-Stu­die sind 21 Ge­wer­be­ge­biete und 277 länd­li­che Be­rei­che aus­zu­bau­en. Be­reits im Ok­to­ber hat der Kreis dafür in Ab­spra­che mit den Städ­ten wei­tere För­deran­träge ge­stellt: Be­an­tragt wer­den Lan­des­för­der­mit­tel in Höhe von 4,8 Mil­lio­nen Euro für die Ge­wer­be­ge­biete und rund 21 Mil­lio­nen Euro Bun­des- so­wie Lan­des­för­de­rung für die un­ter­ver­sorg­ten Orts­tei­le. Zu­sätz­li­che 3,2 Mil­lio­nen Euro kä­men aus den kom­mu­na­len Töp­fen. Ins­ge­samt seien rund 32 Mil­lio­nen Euro be­reits in­ves­tiert wor­den oder zu­min­dest im lau­fen­den An­trags­ver­fah­ren. Grund ge­nug, um mit vor­sich­ti­gem Op­ti­mis­mus in die Zu­kunft zu bli­cken, so Leh­mann. Es freue ihn be­son­ders, dass im Zuge der in­ten­si­ven Ar­bei­ten viele Be­tei­ligte den ho­hen Stel­len­wert der The­men Breit­band und Di­gi­ta­li­sie­rung auch in der Öf­fent­lich­keits­ar­beit er­kannt hät­ten. Der Er­folg habe wohl viele Müt­ter und Väter, wich­tig sei aber das ge­mein­same Ziel.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

