Cajus Caesar begrüßt Lipper in Berlin

Interessante Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten in der Bundeshauptstadt

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. Be­vor der lip­pi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Ca­jus Cae­sar der Haupt­stadt im nächs­ten Jahr leise "­Ser­vus" sa­gen wird (der CDU Po­li­ti­ker aus Kal­le­tal wird bei der Bun­des­tags­wahl 2017 nicht mehr kan­di­die­ren), bot er po­li­tisch in­ter­es­sier­ten Lip­pern jetzt noch ein­mal die Ge­le­genn­heit, hin­ter die Ku­lis­sen sei­ner Ar­beit, sei­nes Büros und des Bun­des­ta­ges in Ber­lin zu bli­cken. Zu­sam­men mit dem Bun­des­pres­se­amt hatte der Lip­per ein viel­sei­ti­ges Bil­dungs­pro­gramm für die Gäste aus sei­ner Hei­mat zu­sam­men­ge­stellt. Die ein­ge­la­de­nen Lip­per nutz­ten ih­rer­seits die Ge­le­gen­heit zu ei­ner Bi­lanz der po­li­ti­schen Ar­beit des Ab­ge­ord­ne­ten und dank­ten Ca­jus Cae­sar für sein En­ga­ge­ment in Ber­lin und im Wahl­kreis. "Dank Cae­sar kön­nen zahl­rei­che Pro­jekte vor­an­ge­bracht und rea­li­siert wer­den", so Hans-Pe­ter Weg­ner von der Kir­chen­ge­meinde Kal­le­tal-Ho­hen­hau­sen und ver­wies auf Gel­der für die Kir­chen in La­ge, Tal­le, und Ho­hen­hau­sen so­wie Denk­mal­mit­tel des Bun­des durch Cae­sar für das Lip­pi­sche Lan­des­mu­se­um, die Lan­des­bi­blio­thek Det­mold oder die Aus­gra­bun­gen der Fal­ken­burg.

In­ner­halb der drei Tage war­tete ein wei­te­rer be­son­de­rer Pro­gramm­punkt auf die Grup­pe. Während der span­nen­den Haus­halts­de­bat­te, durf­ten die Teil­neh­mer Fi­nanz­mi­nis­ter Wolf­gang Schäu­ble auf der Be­su­cher­tribüne im Ple­nar­saal des Deut­schen Bun­des­ta­ges zuhören. In der an­sch­ließen­den Dis­kus­sion mit Ca­jus Cae­sar er­hiel­ten seine Gäste einen um­fang­rei­chen Ein­blick in die Ar­beit ei­nes Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten: "In den ver­gan­ge­nen Wo­chen konnte ich in mei­ner Ver­ant­wor­tung im Haus­halts­au­schuss für den Be­reich "Ernährung, Land­wirt­schaft und Fors­ten" den Bun­des­haus­halt für das kom­mende Jahr ent­schei­dend mit­ge­stal­ten. Mit ei­ner Stei­ge­rung der Bun­des­mit­tel um ü­ber 640 Mio. Euro für die Land- und Forst­wirt­schaft, dem Gar­ten­bau und der Fi­sche­rei in den letz­ten bei­den Jah­ren setzt die Uni­ons­frak­tion ein kla­res Zei­chen für die vor Ort le­ben­den und ar­bei­ten­den Men­schen und für eine zu­kunfts­wei­sende Ent­wick­lung un­se­rer länd­li­chen Re­gio­nen, und da­mit auch für Lip­pe. Be­son­ders wich­tig war es mir, die Mit­tel für das Bun­des­pro­gramm Länd­li­che Ent­wick­lung zu er­höhen. Mit ei­nem Zu­wachs von 45 Mil­lio­nen Euro ste­hen jetzt 55 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung. Wir wol­len noch mehr als bis­her in­no­va­tive Ide­en, bei­spiel­hafte Vor­ha­ben und Kon­zep­te, die vor Ort in den Kom­mu­nen er­ar­bei­tet wer­den, auf den Weg brin­gen. Bei­spiels­weise sol­len vor­han­dene Ge­bäude durch Um­nut­zung er­hal­ten oder auch Pro­jekte zur Stär­kung der Dorf­ge­mein­schaft mo­dell­haft ge­för­dert wer­den. Die Be­ra­tung und Be­glei­tung äl­te­rer Men­schen, wie durch eine Bun­des­för­de­rung in Lemgo vor­ge­se­hen, kann auch Mo­dell für an­dere Orte in Lippe sein. Cae­sars Er­folg nah­men seine Gäste zum An­lass, ihm für sei­nen tat­kräf­ti­gen Ein­satz per­sön­lich zu dan­ken. So ü­ber­reichte Hans-Pe­ter Weg­ner im Na­men der lip­pi­schen Kir­chen eine alte Dach­pfan­ne, die sym­bo­lisch für die kom­men­den Ar­bei­ten an den Denk­mä­lern steht: "Dank dir kön­nen nicht nur Denk­mä­ler wie­der er­neu­ert wer­den. Durch dei­nen selbst­lo­sen Ein­satz für Lippe und die dort le­ben­den Bür­ger, kön­nen Pro­jekte vor­an­ge­bracht und rea­li­siert wer­den." Ne­ben dem Be­such des Deut­schen His­to­ri­schen Mu­se­ums und ei­ner Stadt­rund­fahrt durch Ber­lin, hin­ter­ließ die Ge­denkstätte Ber­lin-Ho­hen­schön­hau­sen bei den Lip­pern einen be­we­gen­den Ein­druck. Auf dem Gelände des ehe­ma­li­gen so­wje­ti­schen Un­ter­su­chungs­ge­fäng­nis­ses wa­ren sei­ner­zeit ü­ber 4.200 Men­schen auf engs­tem Raum zu­sam­men­ge­pfercht. Häft­linge wur­den viel­fach jah­re­lang ohne Ge­richtspro­zess fest­ge­hal­ten und muss­ten zahl­rei­che kör­per­li­che als auch phy­si­sche Ge­walt er­tra­gen.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

