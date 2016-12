Flüchtlinge lernen Deutsches Recht

Richter und Staatsanwälte unterrichten ehrenamtlich

Det­mold (a­ga). Grund­la­gen­wis­sen ü­ber das in Deutsch­land gel­tende Recht möchte die Jus­tiz Flücht­lin­gen ver­mit­teln. Seit Fe­bruar sind Rich­ter aus dem Be­zirk des Land­ge­richts Det­mold so­wie Ver­tre­ter der Staats­an­walt­schaft Det­mold an Schu­len mit in­ter­na­tio­na­len Klas­sen tätig.

Sie en­ga­gie­ren sich im Rah­men des Lan­des­pro­jekts "­Ba­sis­kurs Rechts­kunde für junge Flücht­lin­ge". Rich­te­rin Dr. An­neli Neu­mann, Dr. Flo­rian Hob­be­ling, Rich­ter am Amts­ge­richt Lem­go, und Dol­met­scher Sha­hin As­rar stell­ten das Pro­jekt im Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg vor. Schul­lei­ter Horst Klüter wies dar­auf hin, dass am FFB 126 junge Flücht­linge in acht in­ter­na­tio­na­len Klas­sen un­ter­rich­tet wer­den. "Wir ha­ben sie­ben Klas­sen mit Schü­lern un­ter 18 und eine Teil­zeit­klasse mit be­glei­ten­dem Prak­ti­kum mit Schü­lern von 18 bis 25 Jah­ren." Der Vor­teil am FFB, so Dr. Hob­be­ling, sei, dass aus ver­schie­de­nen Klas­sen Grup­pen mit glei­chem Sprach­hin­ter­grund aus­ge­bil­det wer­den kön­nen. Dol­met­scher hel­fen da­bei, die all­ge­mei­nen Grund­rechte zu ver­mit­teln. Die Schü­ler wer­den aber auch mit spe­zi­el­len The­men­fel­dern wie der Gleich­be­rech­ti­gung von Frauen und Män­nern und den ent­spre­chen­den Nor­men und Ge­set­zen kon­fron­tiert. "Wenn sie das nicht ak­zep­tie­ren wol­len, gehören sie nicht hier­her", ist der Rich­ter ebenso deut­lich wie im Kur­sus mit den Flücht­lin­gen. Dr. An­neli Neu­mann wies dar­auf hin, dass sich zur­zeit elf Kol­le­gen – Rich­ter, Staats­an­wälte und zwei Pen­sionäre – an 18 Schu­len al­ler Schul­for­men in Lippe en­ga­gie­ren. 35 Kurse mit im Durch­schnitt vier Stun­den wer­den an­ge­bo­ten. In der Art der Ver­mitt­lung seien diese re­la­tiv frei von Vor­ga­ben. Die Ju­ris­ten ar­bei­ten rein eh­ren­amt­lich – zu­sätz­lich zu ih­rer ei­gent­li­chen Tätig­keit. Seit dem Som­mer, so Neu­mann, zahle das Jus­tiz­mi­nis­te­rium ih­nen al­ler­dings eine ge­ringe Auf­wands­ent­schä­di­gung. Ganz wich­tig sei ü­ber­dies die Ü­ber­nahme der Dol­met­scher­kos­ten durch das Mi­nis­te­ri­um. "Ohne Dol­met­scher wäre das nicht zu be­werk­stel­li­gen", fügt Dr. Flo­rian Hob­be­ling hin­zu. Zur­zeit be­tei­li­gen sich noch nicht alle Schu­len mit in­ter­na­tio­na­len Klas­sen. "Wir sind da aber in gu­ten Ge­sprächen", so Neu­mann. Das Pro­jekt werde 2017 fort­ge­setzt.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden