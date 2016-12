Schiedspersonen gesucht

Amt zu besetzen im Zeitraum 2017 bis 2022

Bad Sal­zu­flen. Für den Zeit­raum von 2017 bis 2022 ist dem­nächst in Bad Sal­zu­flen das Schied­samt neu zu be­set­zen. Ge­wählt wer­den eine Schieds­per­son und eine stell­ver­tre­tende Schieds­per­son vom Rat der Stadt Bad Sal­zu­flen für die Dauer von fünf Jah­ren. Die ver­ant­wor­tungs­volle Tätig­keit als Schieds­per­son ist ein Eh­ren­amt. Sie ver­langt in ho­hem Maße Un­par­tei­lich­keit, Selbstän­dig­keit und Ur­teils­fähig­keit. Die Be­wer­ber sol­len laut Ge­setz außer­dem in Bad Sal­zu­flen ih­ren Wohn­sitz ha­ben und min­des­tens 30 Jah­re, aber höchs­tens 69 Jahre alt sein. Schieds­per­so­nen führen Schlich­tungs­ver­fah­ren in bür­ger­li­chen Rechtss­trei­tig­kei­ten und in Strafsa­chen durch. Die Re­gel­ge­bühren von 10 Eu­ro, wie auch die höhere Ge­bühr für einen er­ziel­ten Ver­gleich in Höhe von 25 Euro er­hal­ten zu glei­chen Tei­len die Schieds­per­son und die Stadt Bad Sal­zu­flen. Für die Tätig­keit wird ein Büro zur Ver­fü­gung ge­stellt.

Per­so­nen, die In­ter­esse an der Aus­ü­bung des Schied­sam­tes ha­ben, kön­nen sich bis zum 6. Ja­nuar 2017 be­wer­ben. Ge­for­dert sind ein Le­bens­lauf, ein Führungs­zeug­nis und ein An­schrei­ben, in­dem die Be­wer­ber kurz schil­dern, wel­che Er­fah­run­gen sie mit­brin­gen, um das Eh­ren­amt aus­ü­ben zu kön­nen. Zu rich­ten ist die Be­wer­bung an die Stadt Bad Sal­zu­flen, Der Bür­ger­meis­ter, Fach­dienst Ord­nungs­we­sen, 32102 Bad Sal­zu­flen.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

