Vereine und Kirchen füllen das Hüttendorf mit Leben

An die 2.000 Besucher genießen den Weihnachtsmarkt am Rathaus

Au­gust­dorf (kas). Zum 33. Mal sind die Au­gust­dor­fer zu ih­rem tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­markt rund um das Rat­haus zu­sam­men ge­kom­men. Bei bes­tem Win­ter­wet­ter wur­den die zahl­rei­chen Be­su­cher zwei Tage lang ab­wechs­lungs­reich auf die Weih­nachts­zeit ein­ge­stimmt. Or­ga­ni­siert wurde das ge­sel­lige Bei­sam­men­sein von der Ge­meinde – wie ge­wohnt tru­gen aber viele Un­ter­stüt­zer ihr Scherf­lein zum Ge­lin­gen bei. "Wir er­war­ten einen wun­der­ba­ren Weih­nachts­markt und ich wün­sche uns zwei schö­ne, ge­seg­nete Ta­ge", eröff­nete Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas J. Wulf die Ver­an­stal­tung, be­vor er den Ge­win­ner des dies­jäh­ri­gen Luft­bal­lon­wett­be­wer­bes der Herbst­kir­mes ehr­te. Den ers­ten Platz be­legte Ben­net Jan­zen, des­sen Bal­lon knapp 150 Ki­lo­me­ter bis nach Schalks­mühle im Sau­er­land ge­flo­gen war. Der zweite Platz ging an Marco Krum­bach. Sein Luft­bal­lon legte eine Ent­fer­nung von 60 Ki­lo­me­tern zurück. Den drit­ten Platz si­cherte sich Alex­an­der Wulf, des­sen Bal­lon nach 56 Ki­lo­me­ter in Reb­beke bei Lipp­stadt auf den Bo­den zurück­kehr­te. Mu­si­ka­lisch um­rahmt wurde die Eröff­nung vom Po­sau­nen­chor der evan­ge­lisch-re­fo­mier­ten Kir­chen­ge­meinde un­ter der Lei­tung von Ma­gnus Schrö­der und dem Jung­schar­chor der evan­ge­li­schen Frei­kir­che un­ter der Lei­tung von Kä­the Rei­mer. "Fast alle Ver­eine des Dor­fes so­wie viele Pri­vat­per­so­nen sind auf un­se­rem Weih­nachts­markt prä­sent", er­läu­terte Markt­lei­te­rin Iris Diek­mann, von der Bun­des­wehr ü­ber die frei­wil­lige Feu­er­wehr und die Kir­chen­ge­mein­den bis hin zum Hei­mat­ver­ein. Sie sorg­ten für das fa­cet­ten­rei­che An­ge­bot des Mark­tes. An ins­ge­samt 38 Bu­den und Stän­den konn­ten sich die Be­su­cher mit Punsch oder Glühwein so­wie ver­schie­de­nen ku­li­na­ri­schen An­ge­bo­ten auf die be­sinn­li­chen Tage ein­stim­men und sich an der rei­chen Aus­wahl an weih­nacht­li­chen De­ko­ra­tio­nen so­wie Schmuck er­freu­en. Wer es außer­ge­wöhn­li­cher moch­te, be­suchte Pfer­de, Zie­gen und Ha­sen im Tier­zelt des Land­wirt­schaft­li­chen Ver­eins oder trank im Zelt des Hei­mat­ver­eins ein "Glüh­bier". Dies sei eine Spe­zia­lität von Strate aus Det­mold, er­klärte Vor­sit­zende An­nette Stroh­diek. Be­son­ders her­vor sta­chen auch die weih­nacht­li­che Straßen­be­leuch­tung und der große, ge­schmückte nord­ame­ri­ka­ni­sche Tan­nen­baum. Ein Kin­der­ka­rus­sell so­wie der Ni­ko­laus be­glück­ten an bei­den Ta­gen die vie­len Kin­der. A­ber nicht nur die Dorf­ge­mein­schaft ver­sam­melte sich an­läss­lich des Weih­nachts­mark­tes rund um das Rat­haus. So­gar weit­ge­reis­ter Be­such aus Fran­ken­berg an der Eder ge­noss das bunte Trei­ben: Fa­mi­lie Fin­ger be­suchte Ver­wandte in Au­gust­dorf und freute sich vor al­lem ü­ber das pas­sen­de, win­ter­li­che Wet­ter.

vom 10.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49B

Drucken | Versenden