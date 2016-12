Konzert des Projektchors

Leo­polds­höhe (k­d). Zu ei­nem weih­nacht­li­chen Kon­zert lädtz der Pro­jekt­chor Leo­polds­höhe am Mitt­wo­ch, 14. De­zem­ber 2 in die evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che ein. Es be­ginnt um 20 Uhr, Ein­lass ab 19.30 Uhr. Chor­lei­ter Dirk Mar­tin hat ein Pro­gramm zu­sam­men­ge­stellt, das viele Weih­nachts­klas­si­ker bein­hal­tet tra­di­tio­nelle deut­sche Lie­der so­wie mo­derne eng­li­sche Songs. Der Ein­tritt ist frei. Der Chor freut sich je­doch sehr ü­ber Spen­den. Wel­ches Pro­jekt in die­sem Jahr be­dacht wird, wird während des Kon­zerts be­kannt ge­ge­ben.

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

