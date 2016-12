Entlastung der Kommunen angestrebt

CDU OWL und Kreisvorsitzende für Änderungen im Asylrecht

Kreis Lip­pe. Wie viele Flücht­linge wer­den zu­ge­wie­sen? Wel­chen Sta­tus ha­ben sie? Sind die Men­schen re­gis­triert? Wie ist die Bleibe-Per­spek­ti­ve? Wie viel Wohn­raum wird benötigt für wie lan­ge? "­Mit die­sen Fra­gen stan­den auch die lip­pi­schen Kom­mu­nen in den letz­ten zwei Jah­ren al­lein da. Fi­nan­zi­elle Mit­tel für Ernährung, me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung und nicht zu­letzt die Be­schaf­fung von Wohn­raum wa­ren Pro­ble­me, mit de­nen die Städte und Ge­mein­den vom Land völ­lig al­lein ge­las­sen wur­den", er­klärt die CDU Lippe-Kreis­vor­sit­zende Kers­tin Vie­r­eg­ge. Das soll sich jetzt än­dern. Die Kom­mu­nen zu ent­las­ten – das ist das Ziel ei­nes An­trags, den die CDU Ost­west­fa­len am Diens­tag in den Bun­de­s­par­tei­tag der CDU in Es­sen ein­brin­gen wird.

"Ich halte das für einen längst ü­ber­fäl­li­gen und wich­ti­gen Schrit­t", schließt sich Vie­r­egge der Kern­for­de­rung des CDU OWL-An­trags an, die da lau­tet: "­Mi­gran­ten ohne Bleibe-Per­spek­tive sol­len nicht mehr auf die Kom­mu­nen ver­teilt wer­den". CDU OWL-Vize-Vor­sit­zen­der Tim Os­ter­mann er­läu­tert, wie das ge­hen kann: "­Die Erst­auf­nahme und die Rück­führung der Flücht­linge soll künf­tig nicht mehr durch die Län­der son­dern durch den Bund or­ga­ni­siert wer­den". Be­reits an den EU-Außen­gren­zen soll zwi­schen Schutz­be­dürf­ti­gen und Mi­gran­ten ohne Blei­be­per­spek­tive un­ter­schie­den wer­den. Ganz klar er­klärt die CDU-Kreis­vor­sit­zende uni­sono mit der CDU OWL, dass sie die Flücht­lings­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung un­ter­stützt. Aber es gibt Nach­bes­se­rungs­be­darf im De­tail. So sind im An­trag die Ein­rich­tung von Re­gis­trie­rungs-Hots­pots ge­for­dert so­wie der Ab­schluss wei­te­rer Ver­träge nach dem Mus­ter des EU-Tür­kei-Ab­kom­mens mit dem Ziel, ü­ber­all in Eu­ropa glei­che Ein­rei­se­be­din­gun­gen für Flücht­linge zu schaf­fen. "­Die Gleich­be­hand­lung von Mi­gran­ten in al­len eu­ropäi­schen Staa­ten wird dazu führen, Men­schen­händ­lern die Ge­schäfts­grund­lage zu neh­men und da­mit das Lei­den und Ster­ben in der Sa­hara und auf der See­route ü­ber das Mit­tel­meer zu be­en­den", ist sich Kers­tin Vie­r­egge si­cher. Wei­tere For­de­run­gen des CDU OWL-An­trags sind eine Höchst-Be­ar­bei­tungs­zeit für Asyl-Neu­an­träge von vier Wo­chen, eine EU-weite Ver­ein­heit­li­chung fi­nan­zi­el­ler Leis­tun­gen für Asyl­be­wer­ber im Ein­klang mit dem Grund­ge­setz, ein ein­heit­li­ches Rück­führungs­ma­na­ge­ment un­ter der Ver­ant­wor­tung des Bun­des so­wie eine Be­schleu­ni­gung der Ar­beits­auf­nahme von Flücht­lin­gen mit Blei­be­per­spek­tive . "Wich­tig da­bei ist Bil­dung, die Ver­mitt­lung von Sprach­kom­pe­tenz so­wie Ar­beit", er­klärt Kers­tin Vie­r­eg­ge. Das Er­ler­nen der deut­schen Spra­che und die Teil­nahme am Ar­beitspro­zess –"das sind Vor­aus­set­zun­gen für eine ge­lun­gene In­te­gra­tion. Deutsch­land muss weltof­fen und plu­ral blei­ben, aber ein ‚Mul­ti­kul­ti‘, das keine kla­ren Re­geln setzt und Par­al­lel-Ge­sell­schaf­ten zulässt, ist nicht das Ziel der Christ­de­mo­kra­ten", schließt sich Vie­r­egge dem Wort­laut des An­trags an. "­Durch die be­an­trag­ten Maß­nah­men wird un­sere Re­gion für die Her­aus­for­de­run­gen der Zu­kunft gut auf­ge­stellt sein", ist sich die CDU-Kreis­vor­sit­zende si­cher.

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

