Zwei "Grüne" für Berlin

Ute Koczy und Robin Wagener auf Bundestagskurs

Kreis Lip­pe. Mit Ute Koczy und Ro­bin Wa­ge­ner ste­hen zwei lip­pi­sche Grüne auf aus­sichts­rei­chen Lis­ten­plät­zen für die kom­mende Bun­des­tags­wahl. Bei der Lan­des­de­le­gier­ten­kon­fe­renz in Ober­hau­sen wähl­ten die De­le­gier­ten die Lem­goe­rin Ute Koczy auf Platz 13, Ro­bin Wa­ge­ner aus Bad Sal­zu­flen setzte sich auf Platz 18 durch.

In ih­rer Rede warb Koczy für mehr Ge­rech­tig­keit und faire Han­dels­be­zie­hun­gen. "­Ge­rade in die­sen Zei­ten der Un­si­cher­heit ist es wich­tig, die Glo­ba­li­sie­rung in den Dienst des Ge­mein­wohls zu stel­len." Wa­ge­ner trat für die In­nen- und Rechts­po­li­tik und die Netz­po­li­tik an. Zur In­nen- und Rechts­po­li­tik sagte er: "Wir wol­len in ei­ner frei­en, of­fe­nen und si­che­ren Ge­sell­schaft le­ben. Und dafür brau­chen wir keine po­pu­lis­ti­schen Straf­ver­schär­fungs­for­de­run­gen, son­dern eine gut aus­ge­stat­tete und starke Po­li­zei, faire Ver­fah­ren und eine un­ab­hän­gige Jus­ti­z." Dr. Inga Kretz­schmar, Spre­che­rin der lip­pi­schen Grü­nen, freut sich ü­ber die Lis­ten­auf­stel­lung: "­Mit Ute Koczy und Ro­bin Wa­ge­ner ha­ben sich zwei en­ga­gierte und in der Re­gion ver­wur­zelte Grüne mit ganz un­ter­schied­li­chen The­menschwer­punk­ten durch­ge­setzt. Das ist gut für die Grü­nen und gut für Lippe und OWL. Wir freuen uns auf den ge­mein­sa­men Wahl­kampf mit vie­len Ge­sprächen an den Stän­den und Haustüren."

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

