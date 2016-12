Berufliche Orientierung

Der erste Eindruck zählt

Kreis Lip­pe. Die Schule ist er­folg­reich ab­ge­schlos­sen, nun winkt das Be­rufs­le­ben. Diese Ü­ber­gangs­zeit mar­kiert eine wich­tige Phase im Le­ben von Schü­lern und ih­ren El­tern, legt sie doch oft den Grund­stein für den wei­te­ren be­ruf­li­chen Wer­de­gang. Bei ei­ner ge­mein­sa­men In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung der VHS Lippe-Ost und der Phoe­nix Con­tact GmbH & Co. KG er­fuh­ren El­tern nun mehr darü­ber, wie Un­ter­neh­men auf die­sen Le­bens­ab­schnitt der Schü­ler bli­cken. So er­läu­terte Wolf­gang Beß­ler, bei Phoe­nix Con­tact zu­stän­dig für den Be­reich Aus­bil­dung und Dua­les Stu­di­um, die Er­war­tun­gen, die heute von Un­ter­neh­men an po­ten­zi­elle Aus­zu­bil­dende und Dual Stu­die­rende ge­stellt wer­den. Mit an­schau­li­chen Bei­spie­len aus der Pra­xis und sei­ner lang­jäh­ri­gen Er­fah­rung aus ei­ner Viel­zahl von Vor­stel­lungs­ge­sprächen machte Herr Beß­ler deut­lich, dass vor al­lem der erste Ein­druck zähle: "­Die Chan­ce, sich vor­zu­stel­len, er­hält man in ei­nem Be­trieb nur ein­mal", be­tont der Per­so­nal­pro­fi. Er er­klärte aber auch, dass El­tern eine große Rolle im Be­rufs­wahl- und Be­wer­bungs­pro­zess ih­rer Spröss­linge spie­len: Denn sie könn­ten ihre Kin­der un­ter­stüt­zen, bei­spiels­weise bei der Vor­be­rei­tung auf ein Be­wer­bungs­ge­spräch, und so ih­rem Nach­wuchs so­wohl bei Er­fol­gen als auch bei Rück­schlä­gen eine wert­volle Be­glei­tung sein.

Dirk Men­zel, Lei­ter der Kom­mu­na­len Ko­or­di­nie­rungs­stelle Schule-Be­ruf des Krei­ses Lippe (Schu.B), ver­tiefte in sei­nem Vor­trag die Mög­lich­kei­ten, die El­tern bei der Un­ter­stüt­zung ih­rer Kin­der nut­zen kön­nen. "­El­tern sind Vor­bil­der, Rat­ge­ber und emo­tio­na­ler Rück­halt. Pla­nen Sie zu­sam­men mit Ih­ren Kin­dern den Ab­lauf im Pro­zess der Be­rufs­ori­en­tie­rung: Ach­ten. Sie bei­spiels­weise auf Be­wer­bungs­fris­ten und be­rei­ten Sie ge­mein­sam Vor­stel­lungs­ge­spräche vor­."

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

Drucken | Versenden