Neue Bezirksschornsteinfeger vorgestellt

Nachfolgerregelung ab Januar 2017 auch für das Gebiet der Gemeinde Schlangen

Kreis Lip­pe. Noch vor dem Jah­res­wech­sel hat die Det­mol­der Be­zirks­re­gie­rung fünf be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger neu be­stellt und drei be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger in den Ru­he­stand ver­ab­schie­det . Be­trof­fen sind Kehr­be­zirke in Bie­le­feld, Löh­ne, Schlan­gen und Pa­der­born. Die be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger Ste­phan Lan­der, Uwe Schel­ler und Kim Mo­thes tre­ten zum 1. Ja­nuar 2017 in den Kehr­be­zir­ken Bie­le­feld XIX, Bie­le­feld XXV und Schlan­gen die Nach­folge der in den Ru­he­stand ver­ab­schie­de­ten be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger Man­fred Hoppe (Bie­le­feld XIX), Jür­gen Hoen­se­laars (Bie­le­feld (XXV) und Sieg­fried Boms­dorf (Schlan­gen) an. Den Kehr­be­zirk Löhne IV ü­ber­nimmt zum 1. Ja­nuar 2017 der bis­her in Bie­le­feld zu­stän­dige be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger Da­niel-Fo­cke He­ckel­mann. Im Kehr­be­zirk Pa­der­born VI konnte sich der bis­he­rige Kehr­be­zirks­in­ha­ber An­dreas Hund ge­gen seine Mit­be­wer­ber durch­set­zen und wurde zum 1. Ja­nuar 2017 er­neut be­stellt.

Die neuen be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger hat­ten sich in ei­nem Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren durch­ge­setzt und sind gemäß Pa­ra­graph 10 Schorn­stein­fe­ger­hand­werks­ge­setz für einen Zeit­raum von sie­ben Jah­ren be­stellt. Im Rah­men ei­ner klei­nen Fei­er­stunde gra­tu­lierte Ka­tha­rina Blau­ert, zu­stän­dige De­zer­nen­tin im De­zer­nat 34, zur Ü­ber­nahme der Kehr­be­zir­ke. Als Ver­tre­ter der Schorn­stein­fe­ge­rin­nung nahm In­nungs­o­ber­meis­ter Dirk Franck teil, als Ver­tre­ter des Ge­sel­len­aus­schus­ses war An­dreas Gök da­bei. In den kom­men­den Wo­chen wer­den sich die neuen be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger ih­rer Kund­schaft mit An­schrift und Te­le­fon­num­mer vor­stel­len. Der im Kreis Lippe be­trof­fene Kehr­be­zirk Schlan­gen um­fasst das Kern­ge­biet der Ge­meinde so­wie die Orts­teile Kohlstädt, Oes­ter­holz und Horn Bad Mein­ber­ger Orts­teil Veldrom. Auch ein Teil­be­reich von Ber­le­beck (Stadt Det­mold) ist von der Neu­be­set­zung be­trof­fen..

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

