Vortrag der Wohnberatung

"Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung"

Kreis Lip­pe. Um künf­tige Wohn­for­men, se­nio­ren­ge­rech­tes Woh­nen, Sa­nie­rungs­mög­lich­kei­ten und mehr geht es bei ei­nem Vor­trag der In­itia­tive "im­pul­se50+" in Zu­sam­men­ar­beit mit der Wohn­be­ra­tung des Krei­ses Lippe am mor­gi­gen Don­ners­tag, 8. De­zem­ber, ab 19 Uhr im Raum 402 des Det­mol­der Kreis­hau­ses.

Wie will ich heute und in Zu­kunft woh­nen? Diese Frage stel­len sich viele Men­schen, wenn die Kin­der aus dem Haus sind. Wie soll künf­tig das große Haus ge­nutzt wer­den, kann ich auf Dauer den Gar­ten ver­sor­gen? Bei an­ste­hen­den Sa­nie­run­gen, bei­spiels­weise im Ba­de­zim­mer, kön­nen schon kleine Än­de­run­gen große Wir­kung zei­gen. Für äl­tere wie jün­gere Men­schen gilt: Ein kom­for­ta­bles Woh­nen er­leich­tert den All­tag, sorgt für Be­hag­lich­keit und ein si­che­res Ge­fühl in den ei­ge­nen vier Wän­den. Kommt ein Woh­nungs­wech­sel in Fra­ge, soll­ten auch neuere Wohn­for­men be­kannt sein. Ne­ben den An­ge­bo­ten des Ser­vice Woh­nens gibt es auch ver­mehrt ge­mein­schaft­li­che Wohn­pro­jek­te. Der Ein­tritt zum Vor­trag von Jens Brock­schnie­der von der Wohn­be­ra­tung ist frei.

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

