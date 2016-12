Feuerwehreinsatz im Berufsverkehr

Motorbrand eines Busses sorgt für Schrecksekunde beim Fahrer

Au­gust­dorf. Einen Schreck in füher Mor­gen­stunde er­lebte der Fah­rer ei­nes Li­ni­en­bus­ses so­wie meh­rere Ver­kehrs­teil­neh­mer am ver­gan­ge­nen Mitt­wo­ch. Dich­ter Rauch quoll bei ei­ner Fahrt auf der Wald­straße aus dem Mo­tor­raum des Fahr­zeugs. Nach­dem der Bus­fah­rer die Rau­ch­ent­wick­lung ent­deckt hat­te, stoppte er den Ge­lenk­bus an der nächs­ten Hal­te­stel­le. Er alar­mierte um­ge­hend die Feu­er­wehr und ver­suchte mit dem an Bord be­find­li­chen Feu­er­lö­scher den Brand zu lö­schen. Meh­rere vor­bei­fah­rende Ver­kehrs­teil­neh­mer alar­mier­ten eben­falls die Feu­er­wehr.

Nur we­nige Mi­nu­ten später tra­fen die ers­ten Mit­glie­der der Feu­er­wehr Au­gust­dorf an der Ein­satz­stelle (Wald­straße/Im­ker­weg) ein. Zu die­sem Zeit­punkt herrschte im­mer noch eine starke Rau­ch­ent­wick­lung am Fahr­zeug. Die Mo­to­rab­de­ckung wurde durch einen Trupp un­ter schwe­rem Atem­schutz mit ei­nem hy­drau­li­schen Ret­tungs­gerät (Sprei­zer) geöff­net, um sich Zu­gang zum Brand zu ver­schaf­fen. An­sch­ließend wurde der vor­ge­fun­dene Brand im Mo­tor­raum und hin­te­ren Teil des Bus­ses durch den Atem­schutz­trupp mit ei­nem Was­ser-/Schaum­ge­misch ab­ge­löscht. Ein Ü­ber­grei­fen auf den vollstän­di­gen Bus konnte ver­hin­dert wer­den. Der Bus­fah­rer blieb un­ver­letzt. Fahr­gäste be­fan­den sich nicht im Bus. Auf­grund der nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren und der ein­ge­setz­ten Was­ser- und Schaum­mit­teln an der Ein­satz­stel­le, wurde der ört­li­che Bau­hof an­ge­for­dert, um die Straßen­fahr­bahn­flächen rund um die Ein­satz­stelle mit Streu­salz ab­zu­streu­en. Während des Ein­sat­zes musste die Wald­straße im Be­rufs­ver­kehr teil­weise ge­sperrt wer­den. . Im Ein­satz wa­ren drei Fahr­zeuge der Feu­er­wehr Au­gust­dorf (HLF 20, TLF 2000, HLF 10) mit 16 Ein­satz­kräf­ten, der Bau­hof der Ge­meinde Au­gust­dorf und die Po­li­zei.

vom 07.12.2016 | Ausgabe-Nr. 49A

