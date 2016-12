Ausgezeichnete Sportler und Trainer

Ehrungen bei Vollversammlung des Stadtsportverbands

Schie­der-Schwa­len­berg. Die Zu­kunft der Sport­plätze in Schie­der-Schwa­len­berg wurde bei der dies­jäh­ri­gen De­le­gier­ten­ver­samm­lung des Stadt­sport­ver­bands er­neut dis­ku­tiert. Eben­falls auf der Ta­ges­ord­nung stan­den die The­men Ver­wen­dung der Sport­pau­schale und wel­che Bau- und Sa­nie­rungs­maß­nah­men in na­her Zu­kunft drin­gend an den Sport­plät­zen und Mehr­zweck­hal­len durch­zu­führen sei­en. Zahl­rei­che Pro­bleme wur­den an­ge­spro­chen, eine Lö­sung sei auf die­ser Ver­samm­lung je­doch nicht zu er­war­ten ge­we­sen, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung des Ver­bands. Lö­sun­gen soll bei ei­nem Ge­spräch mit dem Bür­ger­meis­ter und den be­trof­fe­nen Ver­ei­nen An­fang nächs­ten Jah­res ge­fun­den wer­den.

Bei den tur­nus­gemäßen Neu­wah­len wurde der Vor­stand im Amt bestätigt. An der Spitze bleibt Rein­hard Grö­ne, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der ist Ste­phan Mül­ler. Ge­schäfts­füh­rer ist Tho­mas Hart­mann und Ka­rin Lutz wurde als Sport­ab­zei­chen-Ob­frau wie­der­ge­wählt. Fünf Sport­ler wur­den für ihre lang­jäh­rige Ü­bungs­lei­ter­tätig­keit und für sport­li­che Er­folge ge­ehrt und be­ka­men kleine Prä­sent ü­ber­reicht. Mit Her­bert Ra­t­h­jen vom TuS Rot-Weiß Schie­der hat sich in die­sem Jahr ein sehr er­folg­rei­cher und be­kann­ter Leicht­ath­le­tik­trai­ner aus dem ak­ti­ven Sport­ler­le­ben zurück­ge­zo­gen. Ra­t­h­jen war mehr­fa­cher Deut­scher Meis­ter und Plat­zier­ter im Ra­sen­kraft­sport. Seine be­son­dere Lei­den­schaft war je­doch die Trai­ner­tätig­keit bei der LG Lippe Süd. Hier hat er Olym­pia­teil­neh­me­rin­nen und Me­dail­len­ge­win­ne­rin­nen wie Clau­dia Tonn und Linda Stahl be­treut. Sport­lich im­mer noch fit, ist er mit nun­mehr fast 78 Jah­ren in den mehr als ver­dien­ten Ru­he­stand ge­tre­ten. Jens Höt­ger (TSV Lo­the) ist seit ü­ber 10 Jah­ren, To­bias Mül­ler (TuS 08 Bra­kel­siek) seit 6 Jah­ren als sehr en­ga­gierte und er­folg­rei­che Trai­ner im Fuß­ball-Ju­gend­be­reich tätig. Beide ha­ben ge­mein­sam, dass sie an die­ses Trai­ne­r­amt durch ihre ki­cken­den Söhne ge­kom­men sind, de­ren Mann­schaf­ten sie trai­nie­ren. Jan- Hen­drik Wald­vogt (Schießs­port­ver­ein Lo­the) ist nicht zum ers­ten Mal für her­vor­ra­gende sport­li­che Leis­tun­gen ge­ehrt wor­den. In die­sem Jahr er­rang er mit der Mann­schaft den 3. Platz bei der Eu­ro­pa­meis­ter­schaft in Un­garn mit der Luft­pis­tole so­wie den 3. Platz bei der Eu­ro­pa­meis­ter­schaft in Est­land mit der freien Pis­to­le. Von ihm werde si­cher noch mehr zu hören sein, so der Stadt­sport­ver­band. An der Eh­rung konnte er per­sön­lich nicht teil­neh­men, da er sich im Trai­nings­la­ger in Suhl be­fand. Sein Bru­der Sven-Oli­ver Wald­vogt (e­ben­falls Schießs­port­ver­ein Lo­the) wurde in die­sem Jahr Deut­scher Meis­ter in sei­ner Al­ter­sklasse mit der mehr­schüs­si­gen Luft­pis­to­le.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

