Unterstützung für Arminia Bielefeld

Oerlinghausen lässt Partnerschaft leben – Schwarz-weiß-blaues Bekenntnis auf Fanschal

Oer­ling­hau­sen (no­k). Am Mitt­woch stan­den sich Ak­tive der bei­den sport­li­chen "Aus­hän­ge­schil­der" Lem­gos (TBV) und Bie­le­feld (DSC Ar­mi­nia) auf un­ge­wohn­tem Ter­rain beim Eisstock­cur­ling im Gerry-We­ber-Event­cen­ter in Halle ge­genü­ber. Die Fuß­bal­ler aus der Lei­nen­stadt ließen den Al­ten Han­sestäd­ter keine Chan­ce. Zum Leid­we­sen der Ak­ti­ven, Of­fi­zi­el­len und Fans ver­eint die bei­den Tra­di­ti­ons­ver­eine der Re­gion der­zeit Ei­nes ganz be­son­ders: der Kampf um den Klas­se­ner­halt. Dafür brau­chen beide Ver­eine die volle und be­din­gungs­lose Un­ter­stüt­zung des Pu­bli­kums. Im Fall der Zweit­liga-Fuß­bal­ler aus Bie­le­feld freuen sich Sport­ler und die Ver­eins­führung be­son­ders ü­ber den Zu­spruch aus dem Um­feld. In­zwi­schen ver­zeich­net der DSC Ar­mi­nia Bie­le­feld 22 Part­ner­schaf­ten zu Städ­ten und Ge­mein­den in der Re­gion. Ei­ner die­ser Part­ner ist die Stadt Oer­ling­hau­sen und die zeigt jetzt in der Ad­vent­s­zeit deut­lich Flag­ge, oder bes­ser ge­sagt Schal und Tas­se. Am Don­ners­tag stell­ten Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker und die Ver­wal­tungs­an­ge­stellte An­drea Dan­nen­berg zu­sam­men mit dem Ar­mi­nia-Pro­jekt­ma­na­ger (für Städ­te­part­ner­schaf­ten) Ja­kob Phil­ipp zwei neue Fan­ar­ti­kel des "Clubs der Ost­west­fa­len" vor, die aus­sch­ließ­lich im Bür­ger­büro der Stadt Oer­ling­hau­sen er­hält­lich sind. So­wohl die Part­ner­schafts-Tasse als auch der Part­ner­schafts-Schal ver­ei­nen das DSC-Logo und das Wap­pen der Stadt Oer­ling­hau­sen, so­wie den Spruch "­Stur, hart­nä­ckig und kämp­fe­risch – wir sind Ost­west­fa­len". Der Trä­ger des jetzt neu auf­ge­leg­ten Fan­schals zeigt künf­tig also in dop­pel­ter Hin­sicht Flag­ge: zum Einen für sei­nen Lieb­lings-Fuß­ball­ver­ein und an­de­rer­seits zu "­sei­ner" Stadt Oer­ling­hau­sen, die auf Groß­buch­sta­ben auf dem schwarz-weiß-blauen Hals­schmuck ver­ewigt ist. Der Schal und die Tasse sind in li­mi­tier­ter Auf­lage von 80 be­zie­hungs­weise 100 Ex­em­pla­ren pro­du­ziert wor­den und ge­nießen in­so­fern einen ge­wis­sen Sel­ten­heits­wert. Beide Uten­si­lien sind nur ge­gen Bar­zah­lung (14,95 Euro der Schal, 12,95 Euro die Tas­se) im Bür­ger­büro er­hält­lich.

"Wir freuen uns natür­lich darü­ber, dass die Berg­stadt un­sere Part­ner­schaft auf diese Weise mit Le­ben er­füll­t", er­klärte Ja­kob Phil­ipp bei der Prä­sen­ta­tion im Rat­haus. "­Die Un­ter­stüt­zung und Nähe zu Ar­mi­nia zeigt sich auch auf an­de­rer Ebe­ne", er­gänzte der DSC-Pro­jekt­ma­na­ger. So zählt der Ver­ein ü­ber 200 Mit­glie­der aus Oer­ling­hau­sen. Fer­ner gibt es zwei Fan­clubs mit 30 Mit­glie­dern aus der Stadt am Töns­berg. Die Städte-Part­ner­schaft lebt aber nicht nur von in­di­vi­du­el­len Fan­ar­ti­keln. Es gibt Frei­kar­ten­ak­tio­nen, die Mög­lich­keit auf ex­klu­sive Sta­di­on­tou­ren (Be­sich­ti­gun­gen) und PR-Ak­tio­nen, Grup­pen­ra­batte für die Heim­spiele des Zweit­li­gis­ten, Freund­schaf­ten zu den Oer­ling­hau­ser Sport­ver­ei­nen und mehr. Im Sta­dion wird die Part­ner­schaft durch eine Part­ner­wand und durch Ein­spie­lun­gen auf die di­gi­tale Ban­den­wer­bung, zukünf­tig dann auch noch durch die Schrift­züge auf den Schals do­ku­men­tiert. "­Die Berg­stadt steht hin­ter den Ar­mi­nen und wird sie im Kampf um den Klas­se­ner­halt un­ter­stüt­zen", so Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker und sprach da­mit für viele An­hän­ger des DSC aus Oer­ling­hau­sen. Schon am mor­gi­gen Sonn­tag setzt der hei­mi­sche Fuß­ball-Zweit­li­gist auf diese Un­ter­stüt­zung. Dann geht es um 13.30 Uhr in der Schü­coa­rena um drei wich­tige Punkte ge­gen den VfL Bo­chum. Die­ses Spiel ist al­ler­dings noch nicht das letzte Meis­ter­schaftss­piel vor der Win­ter­pau­se. in ei­nem wei­te­ren Sonn­tags­spiel emp­fängt der DSC Ar­mi­nia am 18. De­zem­ber Dy­namo Dres­den. Da­zwi­schen steht noch ein schwe­res Aus­wärtss­piel in Braun­schweig auf dem Plan.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

Drucken | Versenden