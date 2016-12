Bewegungsförderung für junge Menschen

Gesundheitsstiftung schreibt Gesundheitspreis zum Thema "Bewegung" aus

Kreis Lip­pe. Alle Men­schen und vor al­lem Kin­der ver­fü­gen ü­ber einen natür­li­chen Drang nach Be­we­gung. Doch ge­nau die­ser kann in der so­ge­nann­ten "­Sitz­schu­le" oft ein­ge­schränkt sein, wo­bei ge­rade die Schule ein wich­ti­ger Ort ist, um das Ar­beits- und Be­we­gungs­ver­hal­ten und so­mit auch das Ge­sund­heits­ver­hal­ten nach­hal­tig po­si­tiv zu be­ein­flus­sen. Be­reits vor mehr als zwei Jahr­zehn­ten hat diese Er­kennt­nis dazu ge­führt, dass Schu­len mehr Be­we­gung in den Schulall­tag in­te­griert ha­ben, mitt­ler­weile nicht mehr nur außer­halb des ei­gent­li­chen Un­ter­richts, son­dern auch als in­te­gra­len Be­stand­teil der Schule als Lern­raum ins­ge­samt. Diese Ak­ti­vitäten möchte die Ge­sund­heits­s­tif­tung Lippe för­dern und ver­gibt den "­Ge­sund­heits­preis Lippe 2016" an Grund- und wei­ter­führende Schu­len in Lip­pe, die im Be­reich "­Be­we­gung" be­son­ders en­ga­giert sind.

Die Ge­sund­heits­s­tif­tung Lippe ver­gibt auch in die­sem Jahr wie­der fünf­mal 500 Euro an Grund- und wei­ter­führende Schu­len. Be­wer­ben kön­nen sich die lip­pi­schen Ein­rich­tun­gen mit ih­ren be­ste­hen­den Pro­jek­ten bzw. Ak­ti­vitäten oder mit sol­chen, die noch in­iti­iert wer­den sol­len. Das Preis­geld ist als För­der­geld für diese Maß­nah­men vor­ge­se­hen. In der Be­wer­bung sollte das Pro­jekt bzw. soll­ten die Ak­ti­vitäten be­schrie­ben und der be­son­dere För­der­be­darf dar­ge­legt wer­den. Die An­ga­ben kön­nen in Stich­wor­ten ge­macht wer­den, mög­lichst aus­führ­li­che Aus­führun­gen sind je­doch eben­falls will­kom­men. Die Ge­sund­heits­s­tif­tung wird den Preis im Früh­jahr 2016 im Rah­men ei­ner fei­er­li­chen Preisü­ber­gabe in An­we­sen­heit des Vor­stands und des Ku­ra­to­ri­ums ü­ber­ge­ben. Die Be­wer­bun­gen sind bis zum 16. De­zem­ber 2016 auf dem gel­ben oder di­gi­ta­len Post­weg an die Ge­sund­heits­s­tif­tung Lip­pe, Stich­wort: Ge­sund­heits­preis 2016, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße5 in 32756 Det­mold oder an "­in­fo@­ge­sund­heits­s­tif­tung-lip­pe.­de" zu rich­ten.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

Drucken | Versenden