Ein Neuer an der Spitze

Feierstunde für die Übergabe des Präsidentenamtes

Kreis Lippe (n­r). Jetzt ist es amt­lich: der neue Hoch­schul­prä­si­dent heißt Prof. Dr. Jür­gen Krahl. In ei­ner Fei­er­stunde mit 350 Gäs­ten ist der schei­dende Prä­si­dent Dr. Oli­ver Herr­mann ver­ab­schie­det wor­den. Nach sechs Jah­ren, die er die Ge­schi­cke der Hoch­schule ge­lei­tet hat, wird er in Zu­kunft seine Ar­beit im "­Cam­pus OW­L" kon­zen­trie­ren. Der neue Chef vom Dienst kommt aus Co­burg und kehrt jetzt in seine Hei­mat zurück. Der Neue an der Spitze will sich nicht auf der Be­harr­lich­keit und Vi­si­ons­kraft sei­nes Vor­gän­gers aus­ru­hen. "Ich stehe hier auf den Schul­tern ei­nes rie­si­gen Prä­si­di­ums", sagte er. "­Die Hoch­schule OWL ist be­reits weit ü­ber die Lan­des­gren­zen hin­aus ein Be­griff. Jetzt gilt es, diese Be­kannt­heit noch wei­ter aus­zu­bau­en" und fügte mit Blick auf In­ter­na­tio­na­li­sie­rung hin­zu: "Es ist nicht nur gut, in die Tiefe zu ar­bei­ten, son­dern auch in die Brei­te." Seine Vi­sion sei die Ver­bin­dung von Wis­sen­schaft, For­schung, Wirt­schaft, Kul­tur und Ge­sell­schaft weit ü­ber die Gren­zen des Lan­des hin­aus. Die Hoch­schule OWL habe sich un­ter der Führung von Dr. Herr­mann einen her­vor­ra­gen­den Ruf er­ar­bei­tet und sich als Marke eta­bliert. Zu­dem habe sie in vie­len Be­rei­chen in­zwi­schen Vor­bild­cha­rak­ter für viele Hoch­schu­len. Der 54-Jäh­ri­ge, der 34 Jahre in Co­burg ge­ar­bei­tet und ge­lebt hat, ist ge­bür­ti­ger Det­mol­der und in Lemgo auf­ge­wach­sen. Er freue sich jetzt dar­auf, in seine alte Hei­mat zurück­zu­keh­ren. Prof. Krahl war im Juli ü­ber­ra­schend zum Nach­fol­ger von Dr. Oli­ver Herr­mann ge­wählt wor­den. Die Au­gen der Gäste im Au­di­max wa­ren in­des auch auf Dr. Oli­ver Herr­mann ge­rich­tet. Er habe In­no­va­tio­nen auf den Weg ge­bracht – nicht nur für die Hoch­schule OWL. Sei Vor­den­ker mit Vi­sio­nen in der Hoch­schul­po­li­tik trei­bende Kraft für die Re­gion Ost­west­fa­len und en­ga­gier­ter Kol­lege be­schei­nigte ihm Pro­fes­so­rin Dr. Ute von Lo­jew­ski, Prä­si­den­tin der Hoch­schule Müns­ter und stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende der Lan­des­kon­fe­renz NWR. Er selbst warf in sei­ner Ab­schieds­rede einen kur­zen Blick zurück auf die Her­aus­for­de­run­gen, die in in sei­ner 6 Jahre währen­den Tätig­keit be­glei­tet hat­ten und an der die Hoch­schule ge­wach­sen sei. Er wür­digte da­bei aber ex­pli­zit die Leis­tun­gen al­ler Do­zen­ten und Mit­ar­bei­ter aus Wis­sen­schaft und Leh­re, Tech­nik und Ver­wal­tung: "Ohne die Zu­sam­men­ar­beit und das En­ga­ge­ment der ge­sam­ten Hoch­schule wären die Er­fol­ge, die wir er­run­gen ha­ben, nicht mög­lich ge­we­sen." Be­ruf­lich bleibt der dem Thema Hoch­schule ver­bun­den. Zukünf­tig wird er für den Ver­ein "­Cam­pus OW­L", dem Ver­bund der fünf staat­li­chen Hoch­schu­len in OWL ar­bei­ten.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

