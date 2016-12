Großkontrollen gegen Kriminaltouristen

Polizei führte in OWL umfangreiche Straßenkontrollen durch

Kreis Lip­pe. Mit Groß­kon­trol­len ging die Po­li­zei am (heu­ti­gen) Mitt­woch im ge­sam­ten Kreis­ge­biet von Lippe ge­gen Ein­bre­cher und ge­gen die Straßen­kri­mi­na­lität vor. Hin­ter­grund ist die, zwi­schen dem Bun­desin­nen­mi­nis­ter, meh­re­ren In­nen­mi­nis­tern deut­scher Bun­des­län­der so­wie de­ren Amts­kol­le­gen aus Bel­gien und den Nie­der­lan­den ver­ein­bar­te, "Aa­che­ner Er­klärung". Darin ei­nig­ten sich die Un­ter­zeich­ner zu ei­ner bes­se­ren und en­ge­ren Zu­sam­men­ar­beit so­wie zu ei­nem ver­bes­ser­ten In­for­ma­ti­ons­aus­tausch, wenn es um grenzü­ber­schrei­tende Kri­mi­na­lität geht. Ins­be­son­dere Woh­nungs­ein­bre­cher, die ihre Straf­ta­ten län­derü­ber­grei­fend be­ge­hen, sol­len so iden­ti­fi­ziert wer­den. Die Rei­se­we­ge, Auf­ent­halts­orte und von die­sen Kri­mi­nal­tou­ris­ten ge­nutzte Fahr­zeuge sol­len durch di ese Kon­trol­len er­mit­telt wer­den.

Die lip­pi­schen Be­am­ten ü­ber­prüf­ten ins­ge­samt etwa 160 Fahr­zeuge und knapp 200 Per­so­nen. Bei Straßen­kon­trol­len und Raz­zien konn­ten ins­ge­samt sie­ben Per­so­nen fest­ge­nom­men wer­den. Ein 19-jäh­ri­ger Mann fiel den Be­am­ten in Bad Sal­zu­flen auf. Er hatte kei­nen Füh­rer­schein und sein Auto war ge­stoh­len. Der po­li­zei­be­kannte Mann wurde um­ge­hend fest­ge­nom­men und wird am Don­ners­tag dem Haftrich­ter vor­ge­führt. In Horn-Bad Mein­berg konnte ein 31-jäh­ri­ger Mann fest­ge­nom­men wer­den, ge­gen den ein Haft­be­fehl be­steht. Auch die­ser Mann wird am Don­ners­tag dem Rich­ter vor­ge­führ­t.­Bei den um­fang­rei­chen Kon­trol­len stell­ten die Be­am­ten zahl­rei­che wei­tere De­likte fest. Straf­an­zei­gen muss­ten auf Grund auf­ge­fun­de­ner Betäu­bungs­mit­tel und we­gen Ver­kehrs­ver­stößen ge­schrie­ben wer­den. Zahl­rei­che Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­gen wur­den eben­falls ge­fer­tigt.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

