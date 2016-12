Positiver Trend hält weiter an

Arbeitslosenquote in Lippe liegt aktuell bei bei 6,5 Prozent

Kreis Lippe Die Ar­beits­lo­sen­zahl des Vor­jah­res wird wei­ter­hin deut­lich un­ter­schrit­ten, und zwar um 450 Frauen und Män­ner bzw. um 3,7 Pro­zent. Die Ar­beits­lo­sen­quote liegt bei 6,5 Pro­zent. Im No­vem­ber 2015 lag die Quote bei 6,8 Pro­zent. "­Die Dy­na­mik in der Wirt­schaft und auf dem Ar­beits­markt ist wei­ter­hin so stark, dass auch im No­vem­ber ein Ab­bau der Ar­beits­lo­sig­keit er­reicht wer­den konn­te. Die Herbst­be­le­bung setzt sich im kli­ma­tisch recht mil­den No­vem­ber fort. Die Zu- und Ab­gangs­zah­len be­le­gen er­heb­li­che Be­we­gun­gen auf dem dy­na­mi­schen Ar­beits­mark­t", so Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. "In Hin­blick auf eine so­lide Kauf­kraft im Land, die ge­rade auch in der Vor­weih­nachts­zeit deut­lich steigt und das Sai­son­ge­schäft im Ein­zel­han­del an­kur­belt, sehe ich ak­tu­ell gute Ein­stel­lungs­chan­cen, ins­be­son­dere im Be­reich Dienst­leis­tung und Ver­kauf." In den wei­te­ren Win­ter­mo­na­ten ist je­doch mit ei­ner leich­ten Zu­nahme der Ar­beits­lo­sig­keit durch die wit­te­rungs­ab­hän­gi­gen Bran­chen zu rech­nen. Thie­le: "­Dies ist al­ler­dings wie­der ein sai­sona­ler Ef­fekt, der von der kon­junk­tu­rel­len Si­tua­tion los­gelöst zu be­trach­ten sein wird." Die Kurz­bi­lanz des Agen­tur­chefs: "­Der lip­pi­sche Ar­beits­markt ent­wi­ckelt sich im No­vem­ber güns­tig, und im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat mit 3,7 Pro­zent we­ni­ger Ar­beits­lo­sen sehr gut. Es las­sen sich der­zeit keine Hin­weise dar­auf aus­ma­chen, dass sich die Lage auf dem Ar­beits­markt ver­schlech­tern wird. Im Ge­gen­teil: Durch ver­stärkte An­stren­gun­gen im Be­reich der Qua­li­fi­zie­rung von Ar­beits­lo­sen, die von der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur ge­för­dert wer­den, sol­len per­spek­ti­visch mehr Men­schen in Ar­beit kom­men. An­ge­sichts des wei­ter vor­an­schrei­ten­den Fach­kräf­te­be­darfs ist der Ar­beits­markt sel­ten so durch­läs­sig und auf­nah­me­fähig ge­we­sen für Frauen und Män­ner auf Ar­beit­su­che." Im No­vem­ber mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.069 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.227 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Die Ar­beit­ge­ber im Kreis Lippe mel­de­ten im No­vem­ber 536 neue Ar­beits­stel­len, das wa­ren zwar 112 we­ni­ger als vor ei­nem Jahr, doch seit Jah­res­be­ginn wur­den 6.812 Ar­beits­kräfte neu nach­ge­fragt. Ge­genü­ber dem Vor­jah­res­zeit­raum ist das ein Zu­wachs von 436 oder sie­ben Pro­zent. Am Mo­nats­ende wa­ren 1.863 Stel­len zur Be­set­zung of­fen. In den ein­zel­nen Dienst­stel­len des Agen­tur­be­zir­kes Det­mold stel­len sich die Ar­beits­lo­sen­quo­ten auf­stei­gend sor­tiert fol­gen­der­maßen dar: Ge­schäfts­stelle Lemgo (5,0 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Blom­berg (6,1 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Bad Sal­zu­flen (6,8 Pro­zent), Haupt­agen­tur Det­mold (7,2 Pro­zent). Ver­gleichs­weise güns­tig ent­wi­ckelte sich so­mit die Ar­beits­lo­sig­keit in Det­mold, wo der Be­stand an Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat um sechs Pro­zent fiel. Dem ge­genü­ber steht die Ent­wick­lung in Blom­berg mit ei­ner mi­ni­ma­len Zu­nahme von 0,1 Pro­zent.

vom 03.12.2016 | Ausgabe-Nr. 48B

