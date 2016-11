Verschwenderischer Spürsinn

Schüler mit Stromsparwissen

Oer­ling­hau­sen. Beim Lam­pen­quiz ging ih­nen ein Licht auf, und bei Fra­gen nach dem Strom­ver­brauch von Com­pu­ter und Co. tap­pen sie längst nicht mehr im Dun­keln: Als zer­ti­fi­zierte Ener­gie­spar­de­tek­tive ha­ben 78 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 4. Klas­sen der Grund­schule Hel­pup am Diens­tag eine Bil­dungs­ak­tion der Ver­brau­cher­zen­trale NRW ab­ge­schlos­sen. Die Ur­kun­den für das ziel­si­chere Auf­spüren großer und klei­ner Strom­par­chan­cen im hei­mi­schen Haus­halt ü­ber­reich­ten Mas­ter­plan­ma­na­ge­rin Laura Schus­ter vom Kreis Lippe und Ener­gie­be­ra­ter Matt­hias Ans­bach.

"Als aus­ge­zeich­nete Er­mitt­ler für Ener­gie­ver­schwen­dung kennt ihr jetzt jede Menge Tipps, die längst nicht je­der Er­wach­sene pa­rat hat", sagte Frau Schus­ter. "Da­mit schont ihr nicht nur die Haus­halts­kasse eu­rer El­tern, son­dern bringt auch den wich­ti­gen Kli­ma­schutz vor­an", be­tonte sie. Auf ihre Einsätze als Ener­gie­spar­de­tek­tive wa­ren die Kin­der an drei Ak­ti­ons­ta­gen von Bil­dungs­ex­per­ten der Ver­brau­cher­zen­trale NRW vor­be­rei­tet wor­den. "Wir sind mit die­ser Bil­dungs­ak­tion nicht das erste Mal hier an der Grund­schule Hel­pup", sagte Ans­bach "A­ber jede Gruppe ist wie­der ü­ber­rascht von der Spar­sam­keit der LED-Lam­pen oder dem Strom­ver­brauch der Geräte, die die Kin­der nur sel­ten selbst be­nut­zen." Viele In­for­ma­tio­nen konn­ten die Nach­wuch­ser­mitt­ler spie­le­risch selbst her­aus­fin­den, in­dem sie zum Bei­spiel Mess­geräte aus­pro­bier­ten. Schließ­lich ka­men sie, aus­gerüs­tet mit spe­zi­el­len Check­lis­ten, so man­chem Strom­fres­ser im ei­ge­nen Zu­hause auf die Schli­che. So las­sen die jun­gen Ener­gie­spar­de­tek­tive auch ihr er­wach­se­nes Um­feld von ih­rem Wis­sen pro­fi­tie­ren.

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

