Ein prägendes Gebäude ohne Zukunft

Nach erst 14 Jahren wird die Kirche St. Johannes in Leopoldshöhe nun abgerissen

Leo­polds­höhe (k­d). Die Tage der ka­tho­li­schen Kir­che St. Jo­han­nes in Leo­polds­höhe sind ge­zählt. Das erst 14 Jahre alte Ge­bäude soll ab­ge­ris­sen wer­den. Dies gab der Vor­sit­zende des Kir­chen­vor­stands, Pfar­rer Mi­chael Kars­ten, in ei­nem Got­tes­dienst be­kannt. Das kirch­li­che Le­ben soll in Greste kon­zen­triert wer­den.

Das mar­kante weiße En­sem­ble mit sei­nen Baukör­pern Kir­che, Turm und Pfarr­heim wird als orts­bild­prä­gend für Leo­polds­höhe be­schrie­ben. Den Ar­chi­tek­ten­wett­be­werb hatte Die­ter Ge­org Bau­me­werd aus Müns­ter ge­won­nen. Für den Kir­chen­raum ent­warf er zwei ge­schwun­gene Wand­scha­len, die nicht un­mit­tel­bar ver­bun­den sind und ein Schiff sym­bo­li­sie­ren. Das Ende bahnte sich be­reits seit län­ge­rer Zeit an. Außen wie in­nen zei­gen sich Schä­den. Die Fassade ist mit Al­gen be­sie­delt, an der Süd­west­seite sind Risse ent­stan­den, im In­ne­ren hat sich Schim­mel ge­bil­det. Die Ober­licht­ver­gla­sung und das Dach ha­ben einen zu ge­rin­gen Nei­gungs­win­kel, die Dach­kon­struk­tion wurde nicht kor­rekt aus­ge­führt. Eine Re­no­vie­rung würde eine halbe Mil­lion Euro kos­ten. Die Kir­chen­ge­meinde könnte aber höchs­tens 200.000 Euro auf­brin­gen. Es gibt keine Rück­la­gen, Spen­den ge­hen nicht ein. Nach lan­gen Be­ra­tun­gen hat der Kir­chen­vor­stand be­reits 2014 ent­schie­den, hier keine Got­tes­dienste mehr ab­zu­hal­ten und das Ge­bäude auf­zu­ge­ben. Im Sep­tem­ber 2016 ha­ben Kir­chen­vor­stand und Pfarr­ge­mein­de­rat den Bi­schof ge­be­ten, die Kir­che zu pro­fa­nie­ren. Diese Ent­wid­mung hat der Pa­der­bor­ner Erz­bi­schof Hans-Jo­sef Be­cker nun vor­ge­nom­men und ein ent­spre­chen­des De­kret er­las­sen. "Wir ha­ben uns schwer ge­tan", räumte Al­fons Ha­sel­hor­st, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Kir­chen­vor­stands, ein. "Es macht aber auch kei­nen Sinn, wenn eine Kir­che nicht rich­tig be­sucht wird." Sollte sich für ein pro­fa­nier­tes Ge­bäu­des keine trag­fähige Lö­sung für eine Nach­nut­zung fin­den, emp­fiehlt die ka­tho­li­sche Kir­che, sich bes­ser für einen Ab­riss zu ent­schei­den. Dies wird für St. Jo­han­nes nun an­ge­strebt. Die Kos­ten könn­ten aus dem Ver­kauf des Grund­stücks ge­deckt wer­den. Pfar­rer Kars­ten kam kürz­lich zu der Fest­stel­lung: "Ins­ge­samt hat die Kir­chen­ge­meinde aus der Ver­gan­gen­heit zu viele Im­mo­bi­lien zu un­ter­hal­ten, de­ren Be­triebs- und In­stand­hal­tungs­kos­ten große Teile des Bud­gets bil­den."

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

Drucken | Versenden