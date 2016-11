Quartetto Larice

Konzert der Reihe "Musik in guter Lage"

Lage (la). Ge­mein­sam mit der ehe­ma­li­gen Schü­le­rin der Mu­sik­schule Lage Anna-So­phie Fa­nen­bruck (Vio­lon­cel­lo) spie­len Sa­rah Möl­ler (Tra­vers­flöte), Carla Linné (Vio­li­ne) und Hans Sal­ger (Vio­la) ein Kam­mer­kon­zert im Tech­ni­kum. Es ist in die­sem Jahr das letzte Kon­zert der Reihe "Mu­sik in gu­ter Lage 2016". Das Be­son­dere an die­sem Kon­zert ist die En­sem­ble­form des klas­si­schen Flöten­quar­tetts mit drei Streich­in­stru­men­ten und ei­ner Tra­vers­flöte. Zu­dem spie­len die Mu­si­ke­rin­nen und Mu­si­ker auf his­to­ri­schen In­stru­men­ten, die ent­we­der Ori­gi­nale oder Nach­bau­ten von klas­si­schen Vor­bil­dern sind. Da­durch ent­steht ein aus­ge­gli­che­ner Zu­sam­men­klang mit reiz­vol­len Ge­gensät­zen. Das Foyer des Tech­ni­kums gibt der klas­si­schen Mu­sik mit sei­ner be­son­de­ren Akus­tik einen gu­ten Rah­men. Es er­klin­gen Werke von Wolf­gang Ama­deus Mo­zart (Quar­tett in D), Jo­seph Haydn (Quar­tetto II in C) und Fried­rich Hart­mann Graf (Quar­tetto II in G). Als mo­der­ner Ge­gen­satz wird auch das String Quar­tet No. 3 "­Mis­hi­ma" von Phi­lip Glass zu hören sein. Ver­an­stal­ter des Kon­zerts ist der För­der­ver­ein der Mu­sik­schule La­ge. Es fin­det am Sams­tag, 3. De­zem­ber, um 19.30 Uhr im Tech­ni­kum statt. Ein­tritts­kar­ten sind im Vor­ver­kauf im Büro der Mu­sik­schule (Lange Straße 124) und in der Buch­hand­lung Brück­mann (Lange Straße 79) er­hält­lich.

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

