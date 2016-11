Gewürze, Gerüche und Gift

Konzer t für zwei Schlagzeuger im Mittelpunkt des Abends

Bad Sal­zu­flen (la). Es ist eine aus­ge­spro­chene mu­si­ka­li­sche Ra­rität, mit der die Nord­west­deut­sche Phil­har­mo­nie im Pro­gramm ih­res nächs­ten Sin­fo­nie­kon­zerts auf­war­tet: "­Spi­ces, Per­fu­mes, To­xins!" von Av­ner Dor­man, das Kon­zert für zwei Schlag­zeu­ger. Da­mit rü­cken dann auch die bei­den Schlag­zeu­ger des Or­che­s­ters in den Mit­tel­punkt des Kon­zertabends am Sams­tag, 3. De­zem­ber, um 19.30 Uhr in der Kon­zert­halle im Kur­park: Aron Lei­jen­deckers und Da­niel Town­send. Die Lei­tung hat als Gast Mar­kus Hu­ber. Ein­ge­rahmt wird das Schlag­zeu­ger-Kon­zert von der Ou­ver­türe zu "Wil­helm Tell" von Gio­ac­chino Ros­sini und der "I­ta­lie­ni­schen", der Sin­fo­nie Num­mer vier in A-Dur (o­pus 90) von Fe­lix Men­dels­sohn-Bar­tholdy. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 16 bis 31 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Av­ner Dor­man ist ein mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ter is­rae­li­scher Kom­po­nist. "­Spi­ces, Per­fu­mes, To­xins!" ent­stand während sei­ner Stu­di­en­zeit in Tel Aviv als Aus­druck der jun­gen is­rae­li­schen Kul­tur. Dor­man spricht die Sin­ne, die mit Ge­wür­zen und Gerüchen, aber auch mit Gift ge­reizt und im schlimms­ten Fall aus­gelöscht wer­den kön­nen, mit betäu­ben­den Klän­gen und Rhyth­men an. Es geht in die­sem teil­weise dröh­nend kraft­vol­len Kon­zert aber kei­nes­wegs nur um Laut­stär­ke, viel­mehr be­sticht es in ei­nem leicht ori­en­ta­li­schen Ein­schlag durch einen ho­hen dy­na­mi­schen Kon­trast­reich­tum. "Wil­helm Tell" ist Ros­si­nis letzte und zu­gleich seine ein­zige vollstän­dig neu­kom­po­nierte Grand opéra. Die Ou­ver­türe en­det mit ei­ner Trom­pe­ten­f­an­fa­re, die in den ab­sch­ließen­den Ga­lopp ü­ber­geht. Und die "I­ta­lie­ni­sche" von Fe­lix Men­dels­sohn Bar­tholdy ist eine ro­man­ti­sche Sin­fo­nie in vier Sät­zen. Men­dels­sohn hatte sie 1831 noch als das "lus­tigste Stück, das ich je ge­macht ha­be" an­gekün­digt, hielt dann aber die­sen leich­ten, süd­län­di­schen Cha­rak­ter nur in den Ecksät­zen durch, während die Mit­telsätze einen deut­lich me­lan­cho­li­sche­ren Cha­rak­ter auf­wei­sen. Di­ri­gent Mar­kus Hu­bers Di­ri­gen­ten­kar­riere be­gann 1996 als So­lo­re­pe­ti­tor mit Di­ri­gier­ver­pflich­tung am Lan­des­thea­ter Det­mold. Wei­tere Sta­tio­nen wa­ren das Opern­haus Chem­nitz und das Leip­zi­ger Sym­pho­nie­or­che­s­ter, ehe er 2008 Ge­ne­ral­mu­sik­di­rek­tor des Thea­ters Pforz­heim wur­de. Mar­kus Hu­ber stand am Pult re­nom­mier­ter Or­che­s­ter in Deutsch­land und den USA, in Kuala Lum­pur, To­kio oder Sin­ga­pur.

