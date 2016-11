Mit neuem Programm "unterwegs"

Ensemble Vinorosso konzertiert in der Stadthalle Detmold

Det­mold (la). Al­les neu und doch ganz vi­no­ros­so: Beim Kon­zert in großer Be­set­zung am Sams­tag, 3. De­zem­ber, um 19.30 Uhr in der Stadt­halle Det­mold prä­sen­tiert das En­sem­ble das Pro­gramm sei­ner noch druck­fri­schen CD "un­ter­wegs".

16 fri­sche Stü­cke um­fasst die Vor­stel­lung, da­bei bleibt die For­ma­tion ih­rer Be­geis­te­rung für Welt­mu­sik treu. "un­ter­wegs" ist als Ti­tel nicht zu­fäl­lig ge­wählt, tatsäch­lich nimmt die Gruppe ihr Pu­bli­kum wie­der mit auf eine weite mu­si­ka­li­sche Rei­se. In Lissa­bon wird ebenso ein Stopp ein­ge­legt wie auf Si­zi­lien und auf dem Bal­kan. Das in­ter­na­tio­nal zu­sam­men­ge­setzte En­sem­ble schöpft seine ver­schwen­de­ri­sche Spiel­freude aus der Viel­falt ver­schie­dens­ter Mu­sik­kul­tu­ren und -tra­di­tio­nen. Va­ri­an­ten­rei­che Be­set­zun­gen ver­spre­chen viel Ab­wechs­lung für die Zuhö­rer. Nicht nur mu­si­ka­lisch ü­ber­schrei­tet die Gruppe Gren­zen, auch mit ih­rem teils un­ge­wöhn­li­chen In­stru­men­ten­mix ü­ber­rascht sie im­mer wie­der ihr Pu­bli­kum. Das ly­risch-me­lan­cho­li­sche Mo­ment klingt ebenso lei­den­schaft­lich wie die ü­ber­schwäng­li­che Le­bens­freu­de, die in sin­fo­ni­schem Breit­wand­for­mat auf die akus­ti­sche Lein­wand pro­ji­ziert wird. Kar­ten gibt es für 16 Euro im Vor­ver­kauf in der Tou­ris­ten-In­for­ma­tion, Rat­haus Det­mold, oder für 21 Euro an der Abend­kas­se.

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

