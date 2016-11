Endspurt um freie Lehrstellen

Jobcenter in Lippe startet Ausbildungsoffensive für "Spätentschlossene"

Kreis Lip­pe. Zahl­rei­che Be­wer­bun­gen ge­schrie­ben, so­gar meh­rere Be­wer­bungs­ge­spräche ge­füh und trotz­dem hat es im­mer noch nicht mit ei­nem Aus­bil­dungs­platz ge­klappt. Viele Schü­ler und junge sind bei der Su­che nach ei­nem Aus­bil­dungs­platz der Ver­zweif­lung na­he. An­dere wis­sen noch gar nicht recht, wel­chen Aus­bil­dungs­be­ruf sie ei­gent­lich er­grei­fen sol­len. Für "Nach­züg­ler" oder "Spätent­schlos­se­ne" gibt es aber trotz­dem noch re­lais­ti­sche Chan­cen auf eine Aus­bil­dungs­stel­le.

In bei­den Fäl­len kommt die ge­mein­same Nach­ver­mitt­lung von Job­cen­ter Lippe und Agen­tur für Ar­beit Det­mold ins Spiel, mit Hilfe de­rer un­ver-sorg­ten Be­wer­bern doch noch zu ei­ner Aus­bil­dungs­stelle ver­hol­fen wer­den soll. Dafür wer­den die Be­wer­ber mit den bei Job­cen­ter und Agen­tur für Ar­beit ge­mel­de­ten freien Aus­bil­dungs­stel­len "­ge­mat­che­d"– also pas­sende Be­wer­ber und Be­triebe zu­ein­an­der ge­führt. Um diese freien Lehr­stel­len an den rich­ti­gen Mann oder die rich­tige Frau zu brin­gen, hatte das Job­cen­ter Lippe jetzt ge­mein­sam mit der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK) und der Hand­werks­kam­mer OWL zu Bie­le­feld un­ver­sorgte Ar­beits­lo­sen­geld-II-Emp­fän­ger un­ter 25 Jah­ren zu ei­ner Aus­bil­dungs­of­fen­sive ein­ge­la­den. Während die Be­ra­ter des Job­cen­ters, der Agen­tur für Ar­beit so­wie Mit­ar­bei­ter vom Netz­werk Lippe die Ju­gend­li­chen da­hin­ge­hend be­rie­ten, wel­che Aus­bil­dungs­be­rufe für sie even­tu­ell in Frage kom­men könn­ten, war­te­ten Ver­tre­ter von IHK und Hand­werks­kam­mer mit pra­xis­na­hen In­for­ma­tio­nen aus der Ar­beits­welt auf und hat­ten nicht zu­letzt ei­nige freie Aus­bil­dungs­stel­len im Gepäck. Be­reits im Vor­feld der Nach­ver­mitt-lungs­ak­tion hat­ten die Kam­mer­ver­tre­ter bei hei­mi­schen Be­trie­ben an­ge­fragt, wo es noch freie Plätze für das lau­fende Aus­bil­dungs­jahr gibt. "Wir ge­ben den Ju­gend­li­chen hilf­rei­che Tipps und stel­len ih­nen pas­sende An­ge­bote zu ih­ren Be­rufs­vor­stel­lun­gen vor­", er­klärte Ru­dolf Ober­meier (IH­K). Die Ex­per­ten be­spra­chen mit den Ju­gend­li­chen in Ein­zel­ge­sprächen auch ihre Er­folgs­aus­sich­ten im je­wei­li­gen Wunsch­be­ruf und in­for­mier­ten ü­ber Al­ter­na­ti­ven. "­Nicht je­der Ju­gend­li­che fin­det auf An­hieb eine Aus­bil­dungs­stelle in sei­nem Traum­be­ruf. Manch­mal muss man die Be­wer­ber auch erst ein­mal mit den for­ma­len Vor­aus­set­zun­gen für eine Be­rufs­aus­bil­dung ver­traut ma­chen", er­klärt Wolf­gang Eid­mann vom Job­cen­ter Lip­pe, den mit­un­ter auch päd­ago­gi­schen An­satz der Be­ra­tung, die häu­fig auch der grundsätz­li­chen Ori­en­tie­rung dient. Denn oft ist die Ver­mitt­lung nicht so ein­fach. Für ei­nige Ju­gend­li­che ist der Weg in eine Aus­bil­dung nicht auf An­hieb mög­lich. Job­cen­ter und Agen­tur für Ar­beit un­ter­stüt­zen dann mit ver­schie­de­nen För­der- oder Be­schäf­ti­gungs­an­ge­bo­ten, wie sie zum Bei­spiel auch vom Netz­werk Lippe an­ge­bo­ten wer­den. Netz­werk-Mit­ar­bei­te­rin An­drea Schä­fers und ihr Kol­lege Tho­mas Heit­zer be­rie­ten die Ju­gend­li­chen eben­falls bei der Aus­bil­dungs­of­fen­si­ve.

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

