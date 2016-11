Riskante Fahrt

Fluchtversuch endet im Gefängnis

Kreis Lip­pe. Ein mit Haft­be­fehl ge­such­ter Mann aus dem Kreis Min­den-Lübbe­cke war am ver­gan­ge­nen Sams­tag ohne Fahr­er­laub­nis mit ge­stoh­le­nen Kenn­zei­chen und ohne gül­tige Fahr­er­laub­nis auf lip­pi­schen Straße un­ter­wegs, als die Po­li­zei ihn bei ei­ner all­ge­mei­nen Fahr­zeug­kon­trolle ü­ber­prü­fen woll­te. Grund ge­nug für den 31-Jäh­ri­gen, un­ter höchs­tem Ri­siko und un­ter Miss­ach­tung zahl­rei­cher Ve­kehrs­re­geln zu ei­nem Flucht­ver­such an­zu­set­zen. Ü­ber einen Zeit­raum von 15 Mi­nu­ten lie­ferte sich der Mann mit drei wei­te­ren In­sas­sen an Bord sei­nes VW Po­los eine wilde Ver­fol­gungs­fahrt. Der Flucht­ver­such be­gann auf dem Plan­ta­gen­weg in Rich­tung Mei­er­straße. Ein Strei­fen­wa­gen setzte sich hin­ter den Po­lo, des­sen Fah­rer zunächst auf die Hid­de­ser Straße in Rich­tung Hid­de­sen ein­bog. Die Ver­fol­gungs­fahrt führte ü­ber die Stodd­art­straße Rich­tung La­ge. In Höhe der Don­oper Tei­che hatte die Po­li­zei zwi­schen­zeit­lich eine Teil­sperre ein­ge­rich­tet, die der Polo-Fah­rer je­doch um­kurvte und trotz Rot­licht ü­ber die Kreu­zung Oer­ling­hau­ser Straße wei­ter in Bie­le­fel­der Straße fuhr. Von dort aus ging es ü­ber die Pi­vits­hei­der Straße nach links auf die La­ge­sche Straße (B239) und so­fort nach rechts ü­ber den Pa­pen­diek in Rich­tung Hei­den. Von hier fuhr der Fah­rer wei­ter ü­ber die Hei­den­sche Straße nach rechts in die Trif­ten­straße nach La­ge. Die Fahrt ging dann wie­der zurück in Rich­tung Hei­den. Schließ­lich stoppte der Polo-Fah­rer im Pa­pen­diek und alle In­sas­sen ver­such­ten zu Fuß zu flüch­ten. Da sich das Netz rund um den Polo je­doch schon vor­her im­mer en­ger ge­zo­gen hat­te, wa­ren die Flüch­ten­den durch die her­an­ge­führ­ten Un­ter­stüt­zungs­kräfte schnell ge­stellt. Es han­delt sich bei ih­nen um zwei männ­li­che und zwei weib­li­che Per­so­nen. Der Fah­rer ist ein 31-Jäh­ri­ger aus dem Kreis Min­den-Lübbe­cke und wird seit Sep­tem­ber per Haft­be­fehl ge­sucht. Er hat knapp zwei Jahre we­gen er­heb­li­cher Ver­kehrs­ver­stöße ab­zu­sit­zen, was auch der Grund sei­ner Flucht war. Während der neu­er­li­chen "­Ver­fol­gung" wur­den u.a. meh­rere Rot­licht­ver­stöße be­gan­gen, die zum Glück schad­los en­de­ten. Ein Strei­fen­wa­gen wurde bei ei­ner Berührung mit dem Polo leicht be­schä­digt. Der 31-Jäh­rige ist am Mon­tag in die JVA zur Ver­büßung sei­ner Strafe ein­ge­lie­fert wor­den.

vom 30.11.2016 | Ausgabe-Nr. 48A

