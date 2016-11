Sonnenenergie für die Salzufler Kläranlage

Die Photovoltaikanlage wird noch im November fertig gestellt

Bad Sal­zu­flen. Die Stadt­werke Bad Sal­zu­flen in­stal­lie­ren im Auf­trag der Stadt eine große Pho­to­vol­taik­an­lage auf dem Gelände des städ­ti­schen Klär­werks an der Zie­gel­straße. Für die Stadt eine wich­tige Ba­sis, um Ener­gie ein­zu­spa­ren und lang­fris­tig kal­ku­lie­ren zu kön­nen. Darü­ber hin­aus re­du­ziert der Ein­satz um­welt­freund­li­cher Tech­no­lo­gien den Schad­stof­faus­stoß ent­schei­dend.

Auf ei­ner Fläche von rund 4.000 Qua­drat­me­tern wird auf dem Be­triebs­gelände des Klär­werks eine Pho­to­vol­taik-Frei­flächen­an­lage in­stal­liert. Das Son­nen­kraft­werk ist für eine Spit­zen­leis­tung von etwa 500 Ki­lo­watt kon­zi­piert. Durch die um­welt­freund­li­che Stromer­zeu­gung wer­den jähr­lich etwa 223.000 kg CO2 in Bad Sal­zu­flen ein­ge­spart. Die Ge­samt­summe der In­ves­ti­tion be­trägt rund 600.000 Eu­ro. "­Mit un­se­rem Ener­gie­kon­zept wol­len wir ge­zielt die Strom-Ei­gen­er­zeu­gung in Bad Sal­zu­flen er­höhen", freut sich Ge­schäfts­füh­rer Vol­ker Stam­mer ü­ber die Neu­an­la­ge. "Wir er­zeu­gen be­reits rund 30 Pro­zent des Strom­bedarfs selbst, bis 2022 wol­len wir die Hälfte selbst er­zeu­gen" so Stam­mer wei­ter. Be­son­ders ist bei die­ser Pho­to­vol­taik­an­lage eine Aus­rich­tung der fast 2.000 Kol­lek­to­ren nach Ost und West. Ty­pisch ist für Frei­flächen­an­la­gen üb­li­cher­weise eine Aus­rich­tung nach Sü­den. In die­sem Fall hat das einen wirt­schaft­li­chen Hin­ter­grund, weiß Frank Loh­mei­er, Ver­triebs­lei­ter der Stadt­wer­ke: "Wir ha­ben die Ver­brauchss­truk­tur des Ab­was­ser­wer­kes ana­ly­siert, eine Ost-West-Aus­rich­tung passt am bes­ten zum Strom­ver­brauch, denn der Strom ver­bleibt zu 100 Pro­zent im Klär­werk." Die An­lage wird von den Stadt­wer­ken ge­baut und be­trie­ben. Die Stadt zahlt hier­für eine Pacht­ge­bühr, der Ver­trag hat eine Lauf­zeit von 18 Jah­ren. Die­ses Mo­dell heißt bei den Stadt­wer­ken "­Ener­gie-Dach" und kann auch im Pri­vat- und Ge­wer­be­be­reich ge­nutzt wer­den. Bis­her ha­ben die Stadt­werke be­reits 60 An­la­gen auf Bad Sal­zu­flens Dächern in­stal­liert. Die Pho­to­vol­taik­an­lage am Klär­werk wird noch im No­vem­ber fer­tig­ge­stellt. Dann er­zeugt sie pro Jahr rund 410.000 Ki­lo­watt­stun­den Strom, dies ent­spricht dem Be­darf von rund 150 Haus­hal­ten. In der Klär­an­lage wer­den hier­durch 20 Pro­zent des benötig­ten Stroms ge­deckt. Auch fi­nan­zi­ell dürfte die Pho­to­vol­taik­an­lage ein Er­folg wer­den. Die Stadt rech­net selbst bei gleich­blei­ben­den Strom­kos­ten mit ei­ner jähr­li­chen Ren­dite von 10.000 Eu­ro. Soll­ten die Strom­kos­ten stei­gen, fiele diese ent­spre­chend höher aus. Das Ener­gie­kon­zept im städ­ti­schen Klär­werk ba­siert zum Groß­teil auf er­neu­er­ba­ren Ener­gien. "­Be­reits im Jahr 1999 ha­ben wir ein Klär­gas-Block­heiz­kraft­werk in Be­trieb ge­nom­men", so To­bias Els­ner, Ab­tei­lungs­lei­ter Ener­gie­da­ten und Wär­me­ma­na­ge­ment der Stadt­wer­ke. "­Die Ma­schine er­zeugt Strom und Wärme aus dem an­fal­len­den Klär­gas. Die Wärme und der Strom wer­den nicht nur für das Klär­werk, son­dern auch für die Ob­jekte im Wohn­ge­biet Zie­gel­straße ver­wen­det", so Els­ner wei­ter.

