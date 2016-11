Intensive Ermittlungen

Aufbruchserie beschäftigt Polizei in Lippe

Kreis Lip­pe. Seit etwa zwei Mo­na­ten kommt es ver­mehrt zu Fahr­zeug­auf­brüchen im Kreis Lip­pe. Die Täter hat­ten es in al­len Fäl­len auf hoch­wer­tige Fahr­zeuge und de­ren "­Na­vis", Len­krä­der, Air­bags und Schalt­knäufe ab­ge­se­hen.

Zunächst schlu­gen die Täter auf dem Maß­bruch in Lage und im Orts­teil Wad­den­hau­sen zu. Schließ­lich mach­ten sie auch am Bad Sal­zu­fler Obern­berg so­wie in den Orts­tei­len Knet­ter­heide und Werl-Aspe auf sich auf­merk­sam. Mitt­ler­weile sind der Po­li­zei wei­tere Ta­ten in Lemgo (Spie­gel­berg) und in Det­mold (Hid­de­sen) ge­mel­det und an­ge­zeigt wor­den. Die Täter bra­chen da­bei nicht nur Fahr­zeuge auf, die an den Straßen ge­parkt wa­ren, son­dern auch sol­che, die in Car­ports stan­den. Auch von Be­we­gungs­mel­dern ließen sie sich nicht ab­schre­cken. In al­len Fäl­len ge­lang­ten sie ent­we­der nach Ein­schla­gen ei­ner Scheibe oder aber ü­ber die Tür­schlös­ser in die Au­tos. Die ei­gent­li­che Tat­aus­führung, also der Aus­bau der Ge­genstände er­folgte in­ner­halb we­ni­ger Mi­nu­ten, so dass die Täter nicht viel Zeit am Tat­ort ver­brin­gen (müs­sen). Die Po­li­zei hat eine Er­mitt­lungs­kom­mis­sion ein­ge­rich­tet, die be­reits ihre Ar­beit auf­ge­nom­men hat und die Be­völ­ke­rung um Mit­hilfe bit­tet. Wem in den ge­nann­ten Wohn­ge­bie­ten oder auch an­de­r­er­orts in den zurück­lie­gen­den Wo­chen oder Mo­na­ten ver­däch­tige Per­so­nen oder Fahr­zeuge auf­ge­fal­len sind, wird ge­be­ten sich mit der Po­li­zei in Ver­bin­dung zu set­zen. Glei­ches gilt für et­waige Be­ob­ach­tun­gen, die mit der­ar­ti­gen Ta­ten im Zu­sam­men­hang ste­hen könn­ten. An­woh­ner, die ü­ber eine Vi­deoü­ber­wa­chung mit Blick auf ihr Fahr­zeug bzw. den Ab­stell­ort ver­fü­gen, wer­den ge­be­ten, mög­li­che Nacht­auf­nah­men im Hin­blick auf er­kenn­bare Per­so­nen oder Fahr­zeuge zu sich­ten und das Er­geb­nis der Po­li­zei mit­zu­tei­len. Die Er­mitt­ler sind an al­len Hin­weis en in die­sem Zu­sam­men­hang, und seien sie auch noch so win­zig, in­ter­es­siert.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

