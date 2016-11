Neue Broschüre vorgestellt

Motivi ert und mit Schwung in die zweite Lebenshälfte

Kreis Lip­pe. Chan­cen er­grei­fen und Po­ten­ziale nut­zen: Im Hin­blick auf die de­mo­gra­fi­sche Ent­wick­lung wird es auch in Lippe im­mer wich­ti­ger, die Be­schäf­tig­ten im Al­ter von 50 Jah­ren und darü­ber hin­aus als wich­ti­gen Wirt­schafts­fak­tor zu er­ken­nen und zu nut­zen. Denn ge­genü­ber den "jun­gen Wil­den" punk­tet die Ge­ne­ra­tion 50 plus mit um­fang­rei­chem Know-how dank Le­bens- und Be­rufs­er­fah­rung. Diese Po­ten­ziale gilt es nutz­bar zu ma­chen und so­wohl Leis­tungs­fähig­keit als auch Mo­ti­va­tion die­ser Be­schäf­tig­ten lang­fris­tig zu er­hal­ten und zu för­dern. Des­halb hat die In­itia­tive "im­pulse 50+" des Zen­trums für Bil­dung, Me­dien und Be­ra­tung des Krei­ses Lippe (ZBMB) ein um­fas­sen­des An­ge­bot an Se­mi­na­ren, Wei­ter­bil­dun­gen, Work­shops und Vor­trä­gen er­ar­bei­tet, die nun für alle In­ter­es­sier­ten in ei­ner Bro­schüre ü­ber­sicht­lich vor­ge­stellt wer­den.

"Un­ser Ziel ist es, der Ge­ne­ra­tion 50 plus Wege auf­zu­zei­gen, wie sie mit der Ver­län­ge­rung der Le­bens­ar­beits­zeit um­ge­hen und pri­vate Le­bens­ent­würfe in Ein­klang mit den be­ruf­li­chen An­for­de­run­gen brin­gen kann", er­klärt Bär­bel Klöck­ner, Pro­jekt­lei­te­rin beim ZBMB. Wich­tig sei hier­für nicht nur, der Ziel­gruppe eine neue Per­spek­tive zu eröff­nen. "­Denn die In­itia­tive un­ter­stützt sie auch da­bei, die an­ste­hen­den Ver­än­de­run­gen vor­aus­schau­end und ziel­ge­rich­tet zu ge­stal­ten", er­gänzt Horst Te­ge­ler, Lei­ter des ZBMB. Die In­itia­tive "im­pulse 50+" des ZBMB ist ein Zu­sam­menschluss meh­re­rer Pro­jekt­part­ner, die ge­mein­sam An­ge­bote für die Ge­ne­ra­tion 50+ er­ar­bei­ten. Sie ist die erste Ko­ope­ra­tion die­ser Art im ge­sam­ten Kreis­ge­biet. Die An­ge­bote wer­den ge­mein­sam mit Wei­ter­bil­dungs­trä­gern wie der Volks­hoch­schule Det­mold-Lem­go, der Aka­de­mie Denk­flü­gel, der Agen­tur für Ar­beit, Lippe Re­ha, der Wohn­be­ra­tung und des Eh­ren­amts­büros des Krei­ses Lippe rea­li­siert und rü­cken The­men wie Le­bens­pla­nung, Ge­sund­heit und Vi­ta­lität so­wie Fi­nanz­pla­nung, Woh­nen oder Eh­ren­amt in den Fo­kus. Die Info-Bro­schüre der In­itia­tive "im­pulse 50+" liegt bei den Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern aus und kann beim Kreis Lippe an­ge­for­dert wer­den. Für Fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen steht Bär­bel Klöck­ner vom ZBMB un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-4801 oder per E-Mail un­ter "b.kloeck­ner@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

Drucken | Versenden