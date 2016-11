Fälle von Geflügelpest

Stallpflicht für Geflügel im Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. "­Aus­gangs­ver­bot" für lip­pi­sches Ge­flü­gel – um die Ge­fahr ei­ner Ein­schlep­pung der Ge­flü­gel­pest zu mi­ni­mie­ren, hat der Kreis Lippe ab so­fort eine Stall­pflicht an­ge­ord­net. Seit dem gest­ri­gen Frei­tag muss sämt­li­ches Ge­flü­gel wie Hüh­ner, Trut­hüh­ner, Perl­hüh­ner, Reb­hüh­ner, Fa­sa­ne, Lauf­vö­gel, Wach­teln, En­ten und Gänse in ge­schlos­se­nen Stäl­len oder in ei­ner Vo­lie­ren-ähn­li­chen Vor­rich­tung un­ter­ge­bracht wer­den. Wich­tig ist, dass diese Vor­rich­tun­gen ü­ber eine dichte Ab­de­ckung nach oben ver­fü­gen, um Ein­träge von oben si­cher zu ver­hin­dern. Zu­dem gilt seit dem 21. No­vem­ber 2016 eine Eil­ver­ord­nung des Bun­des ü­ber be­son­dere Schutz­maßre­geln in klei­nen Ge­flü­gel­hal­tun­gen.

Dem­nach hat un­ter an­de­rem je­der Ge­flü­gel­hal­ter si­cher­zu­stel­len, dass die Ein- und Aus­gänge zu den Stäl­len oder sons­ti­gen Stand­orten des Ge­flü­gels ge­gen un­be­fug­ten Zu­tritt oder un­be­fug­tes Be­fah­ren ge­si­chert sind. Außer­dem dür­fen die Stal­lun­gen von be­triebs­frem­den Per­so­nen nur mit be­triebs­ei­ge­ner Schutz­klei­dung oder Ein­weg­klei­dung be­tre­ten wer­den. Zu­dem müs­sen Des­in­fek­ti­ons­mat­ten oder -wan­nen vor dem Stal­lein­gang er­rich­tet wer­den, um das Schuh­werk zu des­in­fi­zie­ren.Hierzu wurde ein Merk­blatt mit den Ver­hal­tens­re­geln für Klein­be­triebe mit Ge­flü­gel­hal­tung (bis 1000 Tie­re) und Ge­flü­gel­hob­by­hal­tun­gen er­stellt. Die­ses ist auf der In­ter­netseite des Krei­ses Lippe zu fin­den. Grund für diese Maß­nahme ist die ra­sante Aus­brei­tug der Ge­flü­gel­pest. Nach zahl­rei­chen Fäl­len, ins­be­son­dere in Nord- und Süd­deutsch­land, ist letzte Wo­che das V irus bei zwei Wild­vö­geln in Nord­rhein-West­fa­len nach­ge­wie­sen wor­den. Die Ge­fahr der wei­te­ren Ver­brei­tung des Vi­rus ü­ber Wild­vö­gel ist da­her nicht mehr aus­zu­sch­ließen. Ge­flü­gel­hal­ter sind zu er­höh­ter Wach­sam­keit auf­ge­ru­fen. Bei ei­ner Häu­fung von To­des­fäl­len im Be­stand oder er­heb­li­chen Ver­än­de­run­gen des All­ge­mein­be­fin­dens der Tiere ist ein Tier­arzt zur Ab­klärung der Ur­sa­che ein­zu­schal­ten.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

Drucken | Versenden