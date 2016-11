Stromversorgung für 2.500 Haushalte

Offizielle Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf der Deponie Hellsiek

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Welt­weit wird viel ü­ber das Thema Kli­ma­schutz ge­re­det, in Lippe wurde dazu jetzt ein­mal mehr ge­han­delt. In der ver­gan­ge­nen Wo­che nahm NRW-Um­welt­mi­nis­ter Jo­han­nes Rem­mel eine neue Pho­to­vol­taik­an­lage auf der De­po­nie Hell­siek of­fi­zi­ell in Be­trieb. "­Mich be­geis­tert diese Kom­bi­na­tion von Kli­ma­schutz und Ab­fall­wirt­schaft. Da wächst zu­sam­men, was zu­sam­men­gehört. Die Pho­to­vol­taik­an­lage auf der ehe­ma­li­gen De­po­nie zeigt ein­drück­lich, dass Um­welt- und Kli­ma­schutz mit­ein­an­der kom­bi­niert wer­den kön­nen und da­bei in­no­va­tive und lu­kra­tive Ge­schäfts­mo­delle ent­ste­hen.", er­klärte der Mi­nis­ter bei der Eröff­nung. Die An­lage sei ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel dafür, dass durch das große En­ga­ge­ment und die Ko­ope­ra­tion al­ler be­tei­lig­ten Ak­teure vor Ort auch die Ener­gie­wende ins­ge­samt zum Er­folg ge­führt wer­den kön­ne. Mit ei­ner In­ves­ti­tion von ü­ber 9 Mil­lio­nen Euro nah­men die Part­ner Stadt­werke Det­mold, die Ab­fall­be­sei­ti­gungs-GmbH Lippe und die Pho­to­vol­taik De­po­nie Dören­trup GmbH ein Pro­jekt in An­griff, das in die­ser Form in Deutsch­land ein­zig­ar­tig ist.

"In Lippe ge­hen wir neue We­ge, wenn es um Kli­ma­schutz geht. Ich bin stolz dar­auf, dass wir hier auf lo­ka­ler Ebene Pro­jekte um­set­zen, die deutsch­land­weit ein­ma­lig sind und so auch Vor­bild­cha­rak­ter für an­dere Kom­mu­nen ent­wi­ckeln kön­nen. Das ge­lingt nur, wenn alle Be­tei­lig­ten an ei­nem Strang zie­hen, und das ist uns hier de­fi­ni­tiv ge­lun­gen", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die hier in Det­mold und die in Dören­trup erst­ma­lig rea­li­sierte Kom­bi­na­tion von ge­setz­lich vor­ge­schrie­be­ner De­po­nie­ab­de­ckung mit ei­ner Pho­to­vol­taik­an­lage ist mo­dell­haft in Deutsch­land. Diese Art der re­ge­ne­ra­ti­ven Ener­gie­er­zeu­gung ist eine äußerst land­schafts- und na­tur­ver­träg­li­che Va­ri­ante zur Ver­sor­gung des Krei­ses Lippe mit re­ge­ne­ra­tiv er­zeug­tem Strom. Auf bei­den De­po­nien wird Strom in Höhe von zu­sam­men ü­ber 12 Mil­lio­nen Ki­lo­watt­stun­den pro Jahr pro­du­ziert. Ne­ben der Ver­sor­gung von etwa 2.500 Haus­hal­ten wird da­mit eine Ein­spa­rung von ü­ber 7.000 Ton­nen CO2 pro Jahr er­zielt. Eben­falls be­son­ders ist, dass mit der Ab­de­ckung ein Groß­teil der Nie­der­schläge als sau­be­res Re­gen­was­ser ab­ge­lei­tet wer­den kann und das so nicht mehr auf­wän­dig und kos­ten­in­ten­siv als De­po­nie­sicker­was­ser ge­rei­nigt wer­den muss. "So kön­nen Syn­er­gie­ef­fekte er­zielt wer­den, die der Um­welt und den lip­pi­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern durch Kos­ten­ver­rin­ge­rung bei den Ab­fall­ge­bühren zu­gu­te­kom­men", freut sich Bür­ger­meis­ter Fried­rich Eh­lert. Die An­lage selbst ist von ei­ner GmbH, bei der der Kreis Lippe und seine Städte und Ge­mein­den Ge­sell­schaf­ter sind, er­rich­tet wor­den und wird von die­ser auch be­trie­ben. Einen wei­te­ren Teil der An­lage be­trei­ben die Stadt­werke Det­mold. "Wir freuen uns sehr, dass wir das Pro­jekt ge­mein­sam mit al­len Be­tei­lig­ten ver­wirk­li­chen konn­ten und da­durch einen wich­ti­gen Bei­trag für die Ener­gie­wende vor Ort leis­ten konn­ten", sagt Chri­stoph Hüls, Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­werke Det­mold. Dies sei nur durch eine Bün­de­lung von Know-how mög­lich ge­we­sen, das auch die Gold­beck So­lar GmbH ein­ge­bracht hat: "­Mit 37.004 So­lar­pa­ne­len, 111 Wech­sel­rich­tern und 66.000 Qudrat­me­tern Tra­pez­blech im Ver­ein mit ei­ner Un­ter­kon­struk­tion, die noch Set­zun­gen des De­po­niekör­pers auf­fan­gen muss, war diese An­lage auch für un­sere Firma eine tech­ni­sche Her­aus­for­de­rung und wir hof­fen, diese ge­lun­gene Art der Kom­bi­na­tion noch auf vie­len an­de­ren De­po­niekör­pern um­set­zen zu kön­nen", so Joa­chim Gold­beck, Ge­schäfts­füh­rer der Gold­beck So­lar GmbH und gleich­zei­tig Prä­si­dent des Bun­des­ver­ban­des So­lar­wirt­schaft.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

