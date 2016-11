Posaunen, Puppentheater und Handwerk

Musumsadvent in Detmold: Ein außergewöhnlicher Markt im historischen Umfeld

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Schon al­lein die Ku­lisse ver­leiht der vor­weih­nacht­li­chen Ver­an­stal­tung ih­ren ganz be­son­de­ren Reiz. Seit elf Jah­ren lockt der Mu­se­ums­ad­vent Jahr für Jahr tau­sende Be­su­cher zu ei­nem außer­ge­wöhn­li­chen Wei­n­achts­markt nach Det­mold in das Frei­licht­mu­se­um. Be­lei­tet von Fa­ckel­schein, Licht­ef­fek­ten und ge­dämpf­ter Mu­sik ist schon al­lein der Weg vom Ein­gang bis ins Pa­der­bor­ner Dorf ein be­son­de­res Er­leb­nis. Fa­ckel­schein, Licht­ef­fek­te, Der Ad­vent ist eine gute Zeit, um bei Kek­sen und Ker­zen­schein letzte De­ko­ra­ti­ons­ar­ti­kel oder Ge­schenke zu bas­teln. Im Um­feld der his­to­ri­schen Ge­bäude bie­tet das mit Be­dacht zu­sam­men ge­stellte Markt- und Schau­stel­ler­an­ge­bot so­wie das Mu­sik- und Rah­men­pro­gramm eine ur­gemüt­li­che At­mo­s­phäre. Doch da­mit nicht ge­nug: zur nun­mehr zwölf­ten Auf­lage des Mu­se­ums­ad­vents bie­tet das LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold sei­nen Be­su­chern noch mehr Mög­lich­kei­ten. So kann man De­ko­ra­ti­ves bei ver­schie­de­nen Mit­mach­pro­gram­men selbst her­stel­len. Vom 2. bis 4. De­zem­ber öff­net das Mu­seum des Land­schafts­ver­ban­des West­fa­len-Lippe (LWL) er­neut sein fest­lich be­leuch­te­tes Pa­der­bor­ner Dorf. Drei Tage lang er­war­tet die Be­su­cher ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Po­sau­nen­klän­gen, Mär­chen­erzäh­lun­gen, Hand­werks­vor­führun­gen, Ma­rio­net­ten- und Pup­pen­thea­ter. "Wir möch­ten vor al­lem, dass sich un­sere Be­su­cher ge­mein­sam in ei­ner schö­nen, fried­li­chen At­mo­s­phäre auf das Weih­nachts­fest ein­stim­men kön­nen", er­klärte LWL-Mu­se­ums­di­rek­tor Prof. Dr. Jan Cars­ten­sen bei der Pro­gramm­vor­stel­lung am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag. Da­her gibt es bei­spiels­weise keine Mu­sik aus der Kon­ser­ve. Statt­des­sen sind im Pa­der­bor­ner Dorf aus­sch­ließ­lich live von ver­schie­de­nen Chören vor­ge­tra­ge­ne, tra­di­tio­nelle Weih­nachts­lie­der zu hören. Statt mo­der­ner Kon­sum­güter gibt es von Hand ge­fer­tigte Wa­ren an den Ad­vents­bu­den rund um den Dorf­teich und in den his­to­ri­schen Häu­sern zu se­hen und zu kau­fen. Man kann al­tes Hand­werk er­le­ben und in nach his­to­ri­schen Vor­bil­dern ein­ge­rich­te­ten Stu­ben se­hen, wie Weih­nach­ten um 1900 ge­fei­ert wur­de. "­Bei uns ist der Be­such deut­lich ent­schleu­nig­t", ver­spricht der Mu­se­ums­di­rek­tor. Auch die vie­len un­ter­schied­li­chen Pro­gramm­punk­te, bei de­nen vor al­lem die Kin­der nicht zu kurz kom­men, ma­chen den Mu­se­ums­ad­vent zu et­was Be­son­de­rem. Neu ist in die­sem Jahr, dass die Tex­til­werk­statt geöff­net ist. Dort bas­teln große und kleine Mu­se­ums­be­su­cher Weih­nacht­li­ches aus ver­schie­de­nen Woll- und Stoff­ma­te­ria­li­en, bei­spiels­weise Ge­schenk­beu­tel. Zu­dem kann man Glas­ku­geln be­ma­len, Ad­vents­schmuck aus Ton, Holz, Wachs, Stroh, Filz oder Pa­pier bas­teln und Wind­lich­ter aus Ton her­stel­len. Mär­chen­erzäh­ler Lo­thar Schröer ist in die­sem Jahr an zwei Ta­gen zu Gast. "Das Pup­pen­thea­ter Pul­ci­nella fand im ver­gan­ge­nen Jahr so großen An­klang, dass wir uns sehr freu­en, dass die Bie­le­fel­der Thea­ter­gruppe er­neut mit ver­schie­de­nen weih­nacht­li­chen und kind­ge­rech­ten Stü­cken zu uns komm­t", be­rich­tet die Pro­jekt­lei­te­rin Ka­tha­rina Schlimm­gen. Und auch Ralph Ho­mann ist mit sei­nem klei­nen Ma­rio­net­ten­thea­ter vor Ort. Am Sams­tag wer­den beim "­Spie­le­tag" zahl­rei­che Spiele ge­tes­tet und ver­kauft. Zu­dem sind die dör­f­li­chen Mu­se­ums­werkstät­ten das ganze Wo­chen­ende ü­ber geöff­net, so dass die Be­su­cher den Hand­wer­kern beim Schmie­den, Schnit­zen oder Drech­seln ü­ber die Schul­ter schauen kön­nen. "So ein großes Pro­gram­m­an­ge­bot hat­ten wir noch nie", so Schlimm­gen. Auch in die­sem Jahr wer­den vom Hauptein­gang des Mu­se­ums zwei un­ter­schied­li­che Wege zum Pa­der­bor­ner Dorf aus­ge­schil­dert sein. Wer nicht so gut zu Fuß ist und lie­ber durch das Gelände fah­ren möch­te, hat wie­der die Ge­le­gen­heit, den kos­ten­lo­sen Pen­del­bus zwi­schen dem Ein­gangs­be­reich und der Hal­te­stelle am Pa­der­bor­ner Dorf zu nut­zen. Und auch für die be­queme An­reise zum Mu­seum ist ge­sorgt, denn die Be­su­cher kön­nen an den drei Ver­an­stal­tungs­ta­gen in al­len Bus­sen der Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH (SVD) be­reits Ein­tritts­kar­ten für den Mu­se­ums­ad­vent lö­sen, die gleich­zei­tig als Fahr­schein gel­ten. Die Bus­fahrt zur Ver­an­stal­tung ist dann kos­ten­los. Geöff­net ist der Mu­se­ums­ad­vent am Frei­tag (2. De­zem­ber) und Sams­tag (3. De­zem­ber) von 14 bis 21 Uhr so­wie am Sonn­tag (4. De­zem­ber) von 11 bis 19 Uhr. Der Ein­tritt be­trägt 8 Euro für Er­wach­se­ne, Kin­der von 6 bis 17 Jah­ren zah­len 2 Euro und Kin­der un­ter 6 Jah­ren ha­ben freien Ein­tritt.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

