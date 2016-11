Ausgezeichnete Kulturarbeit

Kulturförderpreise für Alberts Architekten und die Landeseisenbahn Lippe

Kreis Lip­pe/­Frank­furt am Main/­Pa­der­born. Das Büro Al­berts Ar­chi­tek­ten aus Bie­le­feld-Sen­ne­stadt wurde für sein En­ga­ge­ment bei der nordlip­pi­schen In­itia­tive "Ju­gend un­ter Dampf" mit dem Deut­schen Kul­tur­för­der­preis aus­ge­zeich­net. Der Kul­tur­kreis der deut­schen Wirt­schaft im BDI ver­gibt zum elf­ten Mal die­sen Preis an Un­ter­neh­men. Diese bun­des­weit ein­zig­ar­tige Aus­zeich­nung wür­digt in­no­va­tive und nach­hal­tige Kul­tur­för­der­kon­zepte in den Ka­te­go­rien klei­ne, mitt­lere und große Un­ter­neh­men. Aus rund 90 ein­ge­reich­ten Be­wer­ber­pro­jek­ten kürte die Jury drei Preisträ­ger. Die Preis­ver­lei­hung fand im Rah­men ei­ner fei­er­li­chen Gala im Tower 185 der Pri­ce­wa­ter­hou­se­Coo­pers AG WPG in Frank­furt am Main statt. Hier nah­men Thors­ten Förs­ter­ling für Al­berts Ar­chi­tek­ten und Matt­hias Sie­vers für die Lan­des­ei­sen­bahn Lippe (LEL) die Aus­zeich­nung ent­ge­gen. Durch den Abend führte Bar­bara Hahl­weg (ZD­F). Seit 2009 tan­zen, chil­len, schau­spie­lern, fo­to­gra­fie­ren, ma­len, ko­chen, schmie­den, bau­en, dich­ten und rei­men Mäd­chen und Jun­gen in Nordlippe auf den Glei­sen der Bega- und Ex­ter­tal­bahn. Die Idee zur In­itia­tive "Ju­gend un­ter Dampf" ent­stand 2008 bei Al­berts Ar­chi­tek­ten zu­sam­men mit der LEL. Thors­ten Förs­ter­ling als maß­geb­li­cher Ide­en­ge­ber für die in­no­va­ti­ven Ei­sen­bahn­pro­jekte in Nordlippe er­läu­tert: "­Der Grund­ge­danke war ein "­mo­bi­ler Raum­" für die Ju­gend­ar­beit in Nordlip­pe." Ein Gepäck­wa­gen von 1929 ist dar­auf­hin an­ge­schafft, von den Ak­ti­ven der LEL auf­wän­dig in­stand­ge­setzt und be­triebs­fähig ge­macht wor­den. An­sch­ließend wurde dank vie­ler Part­ner und För­de­rer den In­nen­raum nach den Pla­nun­gen des Ar­chi­tek­tur­büros aus­ge­baut. "Ü­ber 100.000 Euro an Spen­den und kos­ten­lo­sen Dienst­leis­tun­gen so­wie 3000 eh­ren­amt­li­che Stun­den wur­den dafür ver­wen­det", so Matt­hias Sie­vers, der bei der LEL für die Fahr­zeug­flotte zu­stän­dig ist. Nun dient Deutsch­lands ein­zi­ger mo­bi­ler Ju­gend­wag­gon als neuer Treff­punkt, der auch von an­de­ren Ju­gend- und Kul­turein­rich­tun­gen im Kreis­ge­biet – und ü­ber­all dort, wo ein Gleis­an­schluss liegt – ge­nutzt wer­den darf. Schirm­herr von "Ju­gend un­ter Dampf" ist Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Freuen durfte sich das Büro Al­berts Ar­chi­tek­ten ü­ber eine wei­tere wich­tige Aus­zeich­nung. Die Ar­chi­tek­ten er­hiel­ten auch den OWL-Kul­tur­för­der­preis, der im his­to­ri­schen Rat­haus in Pa­der­born ü­ber­reicht wur­de. In­ha­be­rin Elke Al­berts nahm den Preis ge­mein­sam mit "Ju­gend un­ter Dampf"-Ko­or­di­na­tor Jo­chen Brun­siek ent­ge­gen. Der OWL Kul­tur­för­der­preis wird ver­an­stal­tet von der Ost­West­fa­len­Lippe GmbH in Ko­ope­ra­tion mit den IH­Ken Ost­west­fa­len zu Bie­le­feld und Lippe zu Det­mold. "­Kul­tu­relle Bil­dung ist für die Re­gion Ost­West­fa­len­Lippe ele­men­tar. Die Jury hat lo­bend her­vor­ge­ho­ben, dass sich ein Un­ter­neh­men aus der Re­gion dafür sen­si­bi­li­siert und sich für die kul­tu­relle Bil­dung ak­tiv ein­setz­t", er­läu­tert Re­gie­rungs­prä­si­den­tin und Schirm­her­rin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl mit Blick auf Al­berts Ar­chi­tek­ten. Ins­ge­samt 28 Be­wer­ber ha­ben sich in die­sem Jahr an dem Wett­be­werb be­tei­ligt, aus de­nen drei Preisträ­ger gekürt wur­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen, Bil­der und Film­ma­te­rial un­ter "ww­w.ju­gend-un­ter-dampf.­de" im In­ter­net.

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

