Saisonabschluss im Dünenfeld

Schüler erleben eindrucksvollen Tag in der Senne

Kreis Lip­pe. Sen­si­blen Na­tur­raum ent­de­cken: Das er­mög­licht der "Au­gust­dor­fer Dü­nen­pfa­d", ein Pro­jekt des Krei­ses Lip­pe, der ent­lang ei­ner Route von 4,6 Ki­lo­me­tern das Au­gust­dor­fer Dü­nen­feld er­leb­bar macht. Zu­dem wer­den spe­zi­ell für Schul­klas­sen ent­wi­ckelte Führun­gen an­ge­bo­ten, die es Schü­lern er­mög­li­chen, das Dü­nen­feld zu er­kun­den. Zum Ab­schluss der Sai­son ha­ben jetzt zwei Klas­sen der Grund­schule Hei­de­nol­den­dorf ge­mein­sam einen Tag in der Düne ver­bracht und mehr ü­ber das Dü­nen­feld er­fah­ren. "Ich freue mich, dass die­ses An­ge­bot von den lip­pi­schen Leh­rern und ih­ren Schü­lern so gut an­ge­nom­men wor­den ist und sie die Ge­le­gen­heit ge­nutzt ha­ben, um eine der be­mer­kens­wer­tes­ten Land­schaf­ten im Kreis­ge­biet zu er­for­schen", zeigt sich Dr. Klaus Schaf­meis­ter, Pro­jekt­lei­ter des Krei­ses Lip­pe, zu­frie­den mit der Sai­son. "­Mit der Un­ter­stüt­zung der Um­welt­stif­tung Lippe konn­ten diese Führun­gen für Schul­klas­sen rea­li­siert wer­den. Sie fan­den so großes Echo, dass man auch im nächs­ten Jahr si­cher­lich viele Schü­ler im Dü­nen­feld se­hen wird", so Dr. Schaf­meis­ter wei­ter. Be­glei­tet durch die Schnee­eule Theo­fi­lius lern­ten die lip­pi­schen Schü­ler haut­nah, wie be­son­ders die Um­welt und die Na­tur in Lippe sind und wel­che Pflan­zen und Tier­ar­ten in die­ser ein­zig­ar­ti­gen Ku­lisse an­säs­sig sind. Diese zu schüt­zen sei wich­tig, da wa­ren sich alle ei­nig. Außer­dem hat­ten sie Ge­le­gen­heit, krea­tiv zu sein. Mit of­fe­nen Au­gen und neuen Ideen ent­stan­den Ku­gel­bah­nen mit Ma­te­ria­lien aus der Um­ge­bung. "Es hat rich­tig Spaß ge­macht! Am Tolls­ten war das Pick­nick mit al­len zu­sam­men im Frei­en", wa­ren sich die Schü­ler ei­nig. "Und sich mal wie­der rich­tig schmut­zig ma­chen zu dür­fen", wurde mit ei­nem Au­gen­zwin­kern er­gänzt. Die Um­welt­stif­tung Lippe un­ter­stützt das Pro­jekt fi­nan­zi­ell und för­derte den Be­such auf dem "Au­gust­dor­fer Dü­nen­pfa­d" für ins­ge­samt fünf Schul­klas­sen aus der Re­gion mit 1.000 Eu­ro. Ziel­gruppe für die al­ters­ge­rech­ten Führun­gen sind Schü­ler der Klas­sen 1 bis 6. "Nur, wer die Ein­zig­ar­tig­keit und die Be­son­der­hei­ten der lip­pi­schen Na­tur­land­schaf­ten er­fah­ren und ken­nen­ge­lernt hat, setzt sich auch für ih­ren Schutz ein", er­klärt Dr. A. Hein­rike Heil, Ge­schäfts­füh­re­rin der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung Kreis Lip­pe, zu der auch die Um­welt­stif­tung gehört. "­Des­halb freuen wir uns, dass lip­pi­sche Schü­ler eine außer­ge­wöhn­li­che Land­schaft wie das Au­gust­dor­fer Dü­nen­feld bei al­ters­ge­rech­ten Führun­gen er­le­ben kön­nen und un­ter­stüt­zen die­ses An­ge­bot ger­ne."

In­for­ma­tio­nen zu Führun­gen gibt es un­ter an­de­rem bei Britta Grebe un­ter der E-Mail-Adresse "­gre­be.­brit­ta@­g­oo­gle­mail.­com".

vom 26.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47B

