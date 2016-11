Die Spendendosen klimperten wieder

Oerlinghauser Reservisten sammelten zugunsten der Kriegsgräberfürsorge

Oer­ling­hau­sen (k­d). Die Tem­pe­ra­tur war im Mi­nus­be­reich und nicht ge­rade zum Bum­meln ge­eig­net. Ent­spre­chend we­nige Passan­ten be­völ­ker­ten die Oer­ling­hau­ser In­nen­stadt. Trotz­dem hiel­ten die Mit­glie­der der Re­ser­vis­ten­ka­me­rad­schaft Oer­ling­hau­sen an ih­rer Tra­di­tion fest, die Samm­lung des Volks­bun­des Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge zu un­ter­stüt­zen.

Zu ih­nen ge­sell­ten sich drei Ver­tre­ter der po­li­ti­schen Par­tei­en: Ma­nuela Gro­cho­wiak-Schmie­ding (Grü­ne) so­wie die bei­den stell­ver­tre­ten­den Bür­ger­meis­ter Vol­ker Neuhö­fer (SPD) und Horst Schlei­cher (C­DU). Auf der Haupt­straße, auf dem Wo­chen­markt vor dem Rat­haus und in Hel­pup spra­chen ins­ge­samt acht Samm­ler die Vor­ü­ber­ge­hen­den an und ba­ten um eine Spen­de. Nach­dem die blauen Sam­mel­do­sen ge­leert wa­ren, lau­tet das Er­geb­nis in die­sem Jahr: 589,32 Eu­ro. Der Volks­bund nimmt im Auf­trage der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land die Auf­gabe wahr, die Grä­ber von vie­len Mil­lio­nen Kriegs­to­ten in al­ler Welt zu pfle­gen und in­stand zu hal­ten. Eine wich­tige Auf­gabe ist auch mehr als70 Jahre nach Kriegs­ende im­mer noch die Su­che nach Kriegs­to­ten, ins­be­son­dere in Ost­eu­ro­pa, um Schick­sale zu klären und den To­ten des Krie­ges eine wür­dige Ru­he­stätte zu ver­schaf­fen. Als welt­weit ein­zige mit der Kriegs­grä­ber­für­sorge be­traute Or­ga­ni­sa­tion ver­bin­det der Volks­bund diese völ­ker­recht­lich ver­pflich­tende Auf­gabe mit ei­ner vor­bild­li­chen schu­li­schen und außer­schu­li­schen Ju­gend­ar­beit. Mit die­sem En­ga­ge­ment leis­tet der Volks­bund Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge einen wich­ti­gen Bei­trag zu Frie­den und Völ­ker­ver­stän­di­gung. Um all diese Auf­ga­ben er­fül­len zu kön­nen, ist der Volks­bund Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge auf Spen­den an­ge­wie­sen.

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

