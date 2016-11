Kabarett mit "Bullemänner"

Leo­polds­höhe (k­d). Das Ka­ba­rett-Duo "­Die Bul­lemän­ner" gibt am Diens­tag, 29. No­vem­ber, ab 19.30 Uhr ein Gast­spiel im Ge­mein­de­haus der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Leo­polds­höhe am Kirch­weg 5. "­Der Mes­sias” von Pa­trick Bar­low ist die erste Ver­an­stal­tung in der neuen Reihe "An­sichtssa­che Kir­che im Ge­spräch". Es ist ein Zwei-Mann-Stück, das auf lie­bens­wert-skur­rile Art hin­ter die Ku­lis­sen der Heils­ge­schichte schaut und je­nen manch­mal ebenso ko­mi­schen wie er­he­ben­den Mo­men­ten nach­spürt, die Ma­ria und Jo­sef zum wohl be­kann­tes­ten Paar nach Adam und Eva mach­ten. Ein­tritts­kar­ten kos­ten 20 Euro pro Per­son. Sie sind Vor­ver­kauf im Büro der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde und im Rat­haus der Ge­meinde Leo­polds­höhe er­hält­lich.

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

