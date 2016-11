Förderpreis für Ricarda Treppner

Soroptimist Club zeichnet kreative Bad Salzuflerin aus

Kreis Lip­pe. Die Bad Sal­zu­fler Stu­den­tin Ri­carda Trepp­ner ist mit dem 9. För­der­preis "­Tech­nik, Um­welt, Wirt­schaft und Kul­tur" des So­r­op­ti­mist Clubs Det­mold aus­ge­zeich­net wor­den. Den mit 2000 Euro do­tier­ten Preis ü­bergab die Club-Prä­si­den­tin Pro­fes­sor Dr. Clau­dia Jo­nas bei ei­nem Club­tref­fen im Bad Mein­ber­ger Ho­tel "­Zum Stern". Be­glei­tet wurde sie von Pro­fes­sor Dr. An­dreas Be­au­grand von der Fach­hoch­schule Bie­le­feld, der die junge Frau auf Grund ih­rer her­aus­ra­gen­den Kom­pe­ten­zen emp­foh­len hat­te.

Die 23-jäh­rige Trepp­ner, die 2015 an der Fach­hoch­schule Bie­le­feld ih­ren Ba­che­lor of Arts auf dem Ge­biet Gra­fik-De­sign und Kom­mu­ni­ka­tion mach­te, ab­sol­viert der­zeit ein Aus­lands­se­mes­ter in Bo­zen. Im nächs­ten Jahr wolle sie ih­ren Mas­ter of Arts ab­sch­ließen. Da­nach plane sie als Gra­phik­de­si­gne­rin und Fo­to­gra­fin zu ar­bei­ten und strebe zu­dem eine Pro­mo­tion oder Pro­fes­sur an, um wei­ter an span­nen­den The­men zu for­schen, be­rich­tete die junge Frau von ih­ren Zu­kunfts­plä­nen. Zu­vor hatte die Stu­den­tin ei­nige ih­rer bis­he­ri­gen Pro­jekt vor­ge­stellt. So er­ar­bei­tete Ri­carda Trepp­ner in der Ver­gan­gen­heit be­reits einen Aus­stel­lungs­ka­ta­log für die Bie­le­fel­der Kunst­halle und kon­zi­pierte eine Aus­stel­lung der be­son­de­ren Art im öf­fent­li­chen Raum: Mit­ten in Bie­le­feld wur­den Strom­käs­ten mit Gemäl­den ver­schö­nert. Darü­ber hin­aus setzte sie bei der Ge­stal­tung ei­nes Sa­tire-Ma­ga­zins un­ge­wöhn­li­che Ak­zente beim Ein­satz von Ty­po­gra­fie, Fo­to­gra­fie und Gra­fik. Die So­r­op­ti­mis­ten be­ei­druckte die junge Frau mit ih­ren krea­ti­ven Ar­bei­ten. Der För­der­preis wird alle zwei Jahre an eine junge Frau mit lip­pi­schen Wur­zeln ver­ge­ben, um de­ren Kar­riere fi­nan­zi­ell zu un­ter­stüt­zen. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren war der Preis an junge Frauen aus dem Hand­werk ge­gan­gen. Im Jahre 2012 eine Fri­seur­mei­se­rin, 2014 die Zim­me­rin Anna Bö­de­ker, die da­mit einen Teil ih­res Meis­ter-Lehr­gangs fi­nan­zier­te.

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

