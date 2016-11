Polizei warnt vor Trickdieben

Kreis Lippe . Dun­kel­heit und Men­schen­ge­dränge in den In­nen­stadten und auf Märk­ten – die Ad­vent­s­zeit bie­tet alle Jahre wie­der "­gute Rah­men­be­din­gun­gen" für Trick­diebe und Be­trü­ger. Lei­der wird den Ga­no­ven und Lang­fin­gern die "­Ar­beit" aber auch oft er­leich­tert, weil Por­te­mon­naies und Brief­ta­schen oft sicht­bar aus nicht ver­schlos­se­nen Hand­ta­schen oder aus Ge­säßta­schen her­vor schau­en. Ge­le­gen­hei­ten, die Ta­schen­diebe nicht aus­las­sen, ins­be­son­dere wenn die Tat dann auch noch im "­Schutz dich­ten Men­schen­ge­drän­ge­s" ver­übt wird. Ta­schen­diebe be­ob­ach­ten ihre Op­fer ge­zielt und "­schla­gen zu", wenn die Ge­le­gen­heit güns­tig ist. Mit­un­ter in­sze­nie­ren sie auch ein Ab­len­kungs­manö­ver. Sie ha­ben be­son­ders jetzt in der Vor­weih­nachts­zeit Hoch­sai­son, denn Ge­schen­kekäufe ste­hen an und die Täter ver­mu­ten da­her mehr Bar­geld im Um­lauf. "Las­sen Sie nie­man­den in ihre Geld­börse schau­en, zum Bei­spiel beim Be­zah­len ih­res Ein­kaufs. Le­gen Sie die Geld­börse nicht zur Sei­te, um bei­spiels­weise Wa­ren in eine Ta­sche zu ste­cken. Ein schnel­ler Griff und die Bar­schaft ist ver­schwun­den", warnt Po­li­zei­spre­cher Uwe Bauer die Lip­per. Darü­ber hin­aus gilt es bei Geld­ge­schäf­ten an Au­to­ma­ten be­son­ders aufs Um­feld zu ach­ten, ob man von ir­gend je­mand ins Vi­sier ge­nom­men wird. Geld­karte und den PIN sollte man im­mer ge­trennt von­ein­an­der auf­be­wah­ren. Zur ei­ge­nen Si­cher­heit sollte man in der Dun­kel­heit auch ab­ge­le­gene Ört­lich­kei­ten mei­den. Zu rech­nen ist in die­sen Ta­gen auch mit Trick­die­ben, die als Spen­den­saamm­ler, Ab­le­ser oder Mon­teure ge­tarnt um Ein­lass in die Woh­nun­gen bit­ten oder einen Blick in die Geld­börse wer­fen wol­len. Vor­sicht ist hier höchs­tes Ge­bot. Fremde sollte man kei­nes­falls in die Woh­nung las­sen. Echte Samm­ler und Ab­le­ser kön­nen sich aus­wei­sen. Im Zwei­fels­fall sollte man sich mit ei­nem Rück­ruf beim Ener­gie­ver­sor­ger oder bei der Hilfs­or­ga­ni­sa­tion ab­si­chern, ge­ge­be­nen­falls auch die Po­li­zei in­for­mie­ren. Für einen Be­such der Weih­nachts­märkte oder einen Bum­mel durch dicht ge­füllte Fußgän­ger­zo­nen emp­fiehlt die Po­li­zei, das Bar­geld so auf­zu­be­wah­ren, dass es nie­mand un­be­merkt steh­len kann. Die oben er­wähn­ten Me­tho­den sind nur Bei­spie­le. Die Ma­schen kön­nen auch an­rem­peln, "an­tan­zen", um­ar­men oder stol­pern sein, um nur ei­nige auf­zu­zählen. "­Seien Sie auf­mark­sam und ver­wah­ren Sie das Geld si­cher am Kör­per. Neh­men Sie auch nur so viel wie nötig mit­", mahnt Uwe Bau­er. Hin­weise und Be­ob­ach­tun­gen im Zu­sam­men­hang mit Ta­schen­diebstählen und Trick­diebstählen soll­ten der ört­li­chen Po­li­zei um­ge­hend ge­mel­det wer­den. Bei einen aku­ten Ver­dacht oder als Zeuge ei­nes Dieb­stahls sollte man so­fort die 110 an­ru­fen. Wei­tere Prä­ven­ti­ons­tipps fin­det man un­ter "ww­w.­po­li­zei.n­r­w.­de" in der Ru­brk "Au­gen auf und Ta­sche zu!"

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

