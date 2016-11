Flucht und Exil

Kreis Lip­pe/­Det­mold . Das Thema "Flucht und Exil – Kir­che und Dia­ko­nie neu den­ken" steht am Don­ners­tag, 24. No­vem­ber, um 18 Uhr im Ge­mein­de­haus am Markt in Det­mold im Mit­tel­punkt. Als Re­fe­rent konnte Pfar­rer Mar­tin En­gels, Mo­de­ra­tor des Re­for­mier­ten Bun­des, ge­won­nen wer­den. Er wird ü­ber die Er­klärung, die der Re­for­mierte Bund in die­sem Jahr zum Thema "Flucht und Exil" ver­öf­fent­licht hat, spre­chen. In ei­ner an­sch­ließen­den Dis­kus­sion sol­len die Be­deu­tung der ak­tu­el­len Ent­wick­lun­gen für Kir­che und Dia­ko­nie in Lippe be­leuch­tet wer­den. Ver­an­stal­ter sind das Dia­ko­nie­re­fe­rat und der Flücht­lings­be­auf­tragte der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Alle In­ter­es­sier­ten sind zu Vor­trag, Im­biss und an­sch­ließen­der Dis­kus­sion ein­ge­la­den.

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

