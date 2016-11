Goldener Kamm

Landesmeisterin kommt aus Detmold

Kreis Lip­pe. Seit Kur­zem hat der Kreis Lippe eine Lan­des­meis­te­rin im Fach Kos­me­tik. Gina Han­ning vom Sa­lon Hei­ler in Det­mold konnte sich bei der Lan­des­meis­ter­schaft der Fri­seure NRW ge­gen die Kon­kur­renz er­folg­reich durch­set­zen und kehrt mit dem be­gehr­ten Ti­tel und dem Gol­de­nen Kamm NRW im Gepäck nach Det­mold zurück.

Große Freude herrscht auch bei der Fri­seur- und Kos­me­tik-In­nung Lip­pe, die sich in be­son­de­rem Maße für den ei­ge­nen Nach­wuchs ein­setzt. Dazu gehören das ge­zielte Trai­ning und die per­fekte Vor­be­rei­tung für der­ar­tige Wett­be­wer­be. "So einen großen Er­folg hat­ten wir im Be­reich Kos­me­tik seit ü­ber dreißig Jah­ren nicht mehr", freut sich Ober­meis­ter Vol­ker Hai­mann. Und auch Lehr­lings­war­tin Ni­cole Möl­ler-Han­nes ist mäch­tig stolz auf die her­vor­ra­gende Leis­tung ih­res Schütz­lings. Ü­ber­zeugt hat Gina Han­ning die Jury mit ih­rer per­fekt vor­ge­nom­me­nen und aus­ge­fal­le­nen In­ter­pre­ta­tion des ver­lang­ten Make-ups. Zunächst musste sie ih­rem Mo­dell ein Ta­ges-Make-up mit dem Ti­tel "Har­mo­nie-Be­auty-Base-Make-up" schmin­ken. Da­nach galt es, am sel­ben Mo­dell ein "­Diva-Make-up" vor­zu­neh­men. Beide Auf­ga­ben­stel­lun­gen ab­sol­vierte Han­ning mit Bra­vour. "­Bei der Er­mitt­lung des Ge­sam­t­er­geb­nis­ses wer­den die Punkt­zah­len al­ler je­wei­li­gen Wett­be­werbs­durch­gänge ad­diert. Sie­ger des Wett­be­wer­bes ist, wer die höchste Punkt­zahl er­reicht", er­klärt Hai­mann. Be­reits im letz­ten Jahr glänzte die 19-Jäh­rige bei ei­nem in­ter­na­tio­na­len Wett­be­werb. Und mit dem jetzt er­ziel­ten Er­folg hat sich die Jung­fri­seu­rin zu­dem für die Deut­schen Meis­ter­schaf­ten im Fri­seur­hand­werk qua­li­fi­ziert. Diese sind das Wett­be­werbs­high­light im Fri­seur­hand­werk schlecht­hin und zählen zu den be­deu­tends­ten Fach­wett­be­wer­ben. "­Die dort er­run­ge­nen Ti­tel zählen zu den be­gehr­tes­ten in der Bran­che. Wer sich dort einen Na­men macht, der muss sich ü­ber seine be­ruf­li­che Zu­kunft keine Sor­gen ma­chen", so Hai­mann. Selbst­ver­ständ­lich un­ter­stüt­zen Ober­meis­ter und Lehr­lings­war­tin die Lan­des­meis­te­rin auch dann wie­der kräf­tig.

vom 23.11.2016 | Ausgabe-Nr. 47A

