Überraschungspäckchen

Lem­go. Mit­glie­der des In­ner Wheel Clubs Lemgo-Bad Sal­zu­flen ver­kau­fen in der Vor­weih­nachts­zeit wie­der "Ü­ber­ra­schungs­päck­chen".

Während Lem­goer Ein­zel­händ­ler, Dienst­leis­ter und Pri­vat­per­so­nen die Päck­chen mit Gut­schei­nen oder Ar­ti­keln im Wert von je 20 Euro ge­spen­det ha­ben, kön­nen In­ter­es­sierte die "Ü­ber­ra­schungs­päck­chen" für je 10 Euro er­wer­ben. Der Er­lös geht zu 100 Pro­zent an einen gu­ten Zweck. Die Päck­chen wer­den am kom­men­den Sams­tag, 26. No­vem­ber, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Mit­tel­straße (vor der Spar­kas­se) von Mit­glie­dern des In­ner Wheel Clubs Lemgo-Bad Sal­zu­flen zum Ver­kauf an­ge­bo­ten.

vom 19.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46B

