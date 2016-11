Die große Stimme Kubas

Addys Mercedes singt die Geschichten ihrer karibischen Heimat

Bad Sal­zu­flen (la). Ein Kon­zert mit Ad­dys Mer­ce­des ist eine Reise zwi­schen Mond und Son­ne, ges­tern und heu­te, Tiefe und Leich­tig­keit. "­Die große Stimme Ku­bas" be­freit die Mu­sik ih­rer Hei­mat von den stau­bi­gen Kli­schees di­cker Zi­gar­ren, sin­gen­der Opas und leich­ter Mäd­chen und nimmt die Zuhö­rer mit in eine Welt vol­ler aus­ge­las­se­ner Fröh­lich­keit und tiefer Me­lan­cho­lie. Erst im Sep­tem­ber ist ihr be­reits fünf­tes Al­bum "­Ex­traña" (an­ders­ar­tig) er­schie­nen, das sie beim Kon­zert am Sams­tag, 26. No­vem­ber, um 19.30 Uhr in der Kon­zert­halle im Kur­park vor­stel­len wird. Zu er­war­ten ist ein warm­her­zi­ger und fas­zi­nie­ren­der Abend mit Ad­dys Mer­ce­des, die er­grei­fende Ge­schich­ten ei­nes er­eig­nis­rei­chen Le­bens­we­ges erzählt, der sie aus dem länd­li­chen Kuba in die großen Kon­zertsäle der Welt ge­führt hat. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 22 und 26 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee.

"­Ex­traña", das neue Al­bum um­fasst 13 Songs, die das Tem­pe­ra­ment von Ad­dys Mer­ce­des, ihr be­son­de­res Cha­risma und die Liebe zur Mu­sik auf be­ein­dru­ckende Weise zei­gen. Da­bei ver­bin­det sie die ku­ba­ni­sche Tra­di­tion mit ei­nem mo­der­nen Ku­ba, das sich auch für Pop, Swing und Blues öff­net. Ihre 16-jäh­rige Toch­ter Lia lässt mit ih­rem Gei­gen­spiel die in Ver­ges­sen­heit ge­ra­tene Tra­di­tion der ku­ba­ni­schen "­Charan­ga", die be­son­dere Form der ku­ba­ni­schen Tanz­mu­sik mit der Be­to­nung un­ter an­de­rem auf der Gei­ge, auf­le­ben. Wer den Satz "Viva la Re­vo­lu­ción!" hört, denkt auch in die­sen Brei­ten an Che Gue­va­ra, an So­zia­lis­mus, Wirt­schaft­sem­bargo und po­li­ti­sches Tau­zie­hen. In diese schwie­rige Welt wurde Ad­dys Mer­ce­des 1973 ge­bo­ren. Wie sich her­aus­stell­te, galt "Viva la Re­vo­lu­ción!" auch für sie, denn was sie er­reicht hat, kommt ei­ner Re­vo­lu­tion gleich. Denn sie schreibt ihre ei­ge­nen Texte und kom­po­niert die Mu­sik, was für eine Mu­si­ke­rin in Kuba völ­lig un­mög­lich war. Im­mer­hin kam sie 1993 nach Deutsch­land und spielt seit­her hier ihre Mu­sik. Als 2001 "­Mundo Nue­vo" (neue Welt) er­schien, ü­ber­schlu­gen sich die Kri­ti­ker vor Be­geis­te­rung. Ad­dys gab im ers­ten Jahr mehr als 100 Kon­zerte in 16 Län­dern un­ter an­de­rem mit Le­gen­den wie Ringo Starr, Eric Clap­ton und Bob Gel­dof. Auf "No­ma­d" (2003) ex­pe­ri­men­tierte sie dann mit ei­nem Mix aus elek­tro­ni­scher Mu­sik und ku­ba­ni­schen Wur­zeln, um einen ei­ge­nen Weg für ih­ren Klang zu fin­den. 2012 er­schien das Al­bum "Ad­dys", das der Be­ginn ei­nes neuen mu­si­ka­li­schen Ver­ständ­nis­ses war. Ad­dys hatte ih­ren Stil, ihre Mu­sik ge­fun­den. Mit "Sa­bado Ro­to" lief erst­mals auch eine Sin­gle re­gel­mäßig im deut­schen Ra­dio. 2014 folgte das vierte Al­bum "Lo­co­mo­tora a Cu­ba". Mit "Na­da" ge­lang ihr ein wei­te­rer Single­hit. Und nun ist ganz frisch "­Ex­traña" da. Ad­dys Mer­ce­des wird bis heute in Kuba "tot­ge­schwie­gen", wird aber zu­min­dest in der west­li­chen Welt und vor al­lem in Eu­ropa als "­Die große Stimme Ku­bas" ge­fei­ert. Ihre Ge­schich­ten und ihre Art, sie zu erzählen, fas­zi­nie­ren das Pu­bli­kum und brin­gen sie heute in die re­nom­mier­tes­ten Kon­zert­häu­ser wie die "Alte Oper" in Frank­furt, die Phil­har­mo­nie Es­sen oder das Thea­ter am Aegi in Han­no­ver. Sie hat eine Kar­riere ge­macht, die für eine Frau und Mu­si­ke­rin aus Kuba wahr­lich re­vo­lu­tionär ist.

vom 19.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46B

