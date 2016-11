Twellmann siegt

Landessieger im Dachdeckerhandwerk

Kreis Lip­pe. Die hand­werk­li­chen Nach­wuchs­kräfte mes­sen sich jähr­lich auf Lan­des- und Bun­des­ebene beim Leis­tungs­wett­be­werb des Deut­schen Hand­werks. Jo­nas Twell­mann aus Dören­trup konnte sich beim Lan­des­ent­scheid ge­gen die Kon­kur­renz durch­set­zen und freut sich ü­ber den Ti­tel "­Lan­des­sie­ger im Dach­decker­hand­werk".

Die Dach­de­cker-In­nung Lippe gra­tu­lierte dem frisch ge­ba­cke­nen Lan­des­sie­ger, der bei der Firma Dach­decker­meis­ter Spren­ger GmbH in Det­mold be­schäf­tigt ist, im Rah­men der In­nungs­ver­samm­lung. In der kom­men­den Wo­che tritt Twell­mann ge­gen die Elite aus ganz Deutsch­land an. Dann tref­fen die bes­ten 16 Dach­decker­ge­sel­len aus ganz Deutsch­land zu­sam­men, um ih­ren Meis­ter des Jah­res 2016 zu er­mit­teln. In den Werk­hal­len des Maye­ner Dach­decker­zen­trums fin­det dann der Bun­des­ent­scheid im Dach­decker­hand­werk, die "­Deut­sche Meis­ter­schaft im Dach­de­cken" statt. Teil­neh­men dür­fen hier­bei nur die Lan­des­sie­ger der ein­zel­nen Bun­des­län­der. In Pflicht- und Kür­auf­ga­ben sind bei dem Ent­scheid, ähn­lich wie im Sport, an­spruchs­volle Auf­ga­ben zu be­wäl­ti­gen, be­vor nach etwa 12-stün­di­ger Wett­be­werbs­zeit die Sie­ger fest­ste­hen. Die Sie­ger qua­li­fi­zie­ren sich au­to­ma­tisch für die Welt­meis­ter­schaft im Jahre 2018, die in Lett­land statt­fin­det. Dort gilt es dann die her­aus­ra­gende Bi­lanz der deut­schen Dach­decker, die bis­her fast im­mer zu den Welt­meis­tern oder Vi­ze­welt­meis­tern zähl­ten, fort­zu­set­zen.

