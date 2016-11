Endspurt beim Fahrradklima-Test

Abstimmung bis 30. November möglich

Kreis Lip­pe. Noch bis zum 30. No­vem­ber kön­nen Rad­fah­rer das Fahr­rad­klima in den lip­pi­schen Städ­ten und Ge­mein­den be­wer­ten. Beim letz­ten Fahr­rad­klima-Test im Jahr 2014 ha­ben bun­des­weit 100.000 Men­schen teil­ge­nom­men. Für die­ses Jahr will der ADFC die Be­tei­li­gung deut­lich er­höhen. Man­fred Wie­hen­kamp vom Vor­stand des ADFC Kreis Lip­pe: "Al­le, die noch nicht ab­ge­stimmt ha­ben, soll­ten die Chance nut­zen und Im­pulse für bes­sere Rad­fahr­be­din­gun­gen in Det­mold, Bad Sal­zu­flen, Lemgo und den an­de­ren lip­pi­schen Kom­mu­nen ge­ben. Je mehr Rad­le­rin­nen und Rad­ler sich äußern, umso aus­sa­ge­kräf­ti­ger wird das Er­geb­nis. "Un­ter "ww­w.fahr­rad­klima-test.­de" wer­den 27 Fra­gen zur Fahr­rad­freund­lich­keit ge­stellt - bei­spiels­wei­se, ob die Rad­wege von Falsch­par­kern frei­ge­hal­ten und im Win­ter geräumt wer­den und ob sich das Rad­fah­ren ins­ge­samt si­cher an­fühlt; nur knapp 10 Mi­nu­ten dau­ert das Be­ant­wor­ten. Die Fra­ge­bö­gen auf Pa­pier kann man beim Fahr­rad­büro Det­mold, Richt­ho­fen­straße 14, dem Hal­ter an der Tür ent­neh­men; der ADFC bie­tet an, den aus­ge­füll­ten Bo­gen ein­fach in den Haus­brief­kas­ten zu wer­fen. Der ADFC-Fahr­rad­klima-Test ist die größte Be­fra­gung zum Rad­fahrklima welt­weit und fin­det zum sieb­ten Mal statt. Das Bun­des­mi­nis­te­rium für Ver­kehr und di­gi­tale In­fra­struk­tur (BM­VI) för­dert den ADFC-Fahr­rad­klima-Test 2016 aus Mit­teln zur Um­set­zung des Na­tio­na­len Rad­ver­kehrs­plans (N­RVP) mit rund 150.000 Eu­ro.

vom 19.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46B

