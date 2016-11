Keine Müllannahme

Hellsiek an zwei Tagen geschlossen

D et­mol­d/­Kreis Lip­pe. Am 23. No­vem­ber wird die neue Pho­to­vol­taik­an­lage auf der De­po­nie Hell­siek of­fi­zi­ell in Be­trieb ge­nom­men. Auf Grund der Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten bleibt der Re­cy­cling­hof am Diens­tag, 22. No­vem­ber ab 13 Uhr und am 23. No­vem­ber ganz­tags ge­schlos­sen. Der Re­cy­cling­hof im Kom­post­werk Lemgo ist an bei­den Ta­gen wie üb­lich von 8 bis 18 Uhr geöff­net. Für Rück­fra­gen ist die Ab­fall­be­ra­tung der Ab­fall­be­sei­ti­gungs-GmbH Lippe un­ter (05261) 9487-20 zu er­rei­chen.

vom 19.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46B

Drucken | Versenden