Adventstreff in Asemissen

Leo­polds­höhe-Ase­mis­sen (k­d). Weih­nacht­li­che Bas­te­leien und Le­cke­rei­en, wär­mende Ge­trän­ke, La­ger­feuer und mehr – einen vor­weih­nacht­li­chen Treff­punkt für Ase­mis­ser bie­ten die Wer­be­ge­mein­schaft Ase­mis­sen-Bech­ter­dis­sen-Greste und die Neu­apo­sto­li­sche Kir­che in Ko­ope­ra­tion mit der Ge­meinde Leo­polds­höhe am Sams­tag, 19. No­vem­ber auf dem Gelände der Neu­apo­sto­li­schen Kir­che und dem an­gren­zen­den Park & Ride-Platz an der Haupt­straße. Auch bei der vier­ten Auf­lage des klei­nen aber fei­nen Ad­vents­mark­tes la­den zahl­rei­che Stände und Ak­tio­nen zum vor­weih­nacht­li­chen Zu­sam­men­sein ein. Der Er­lös des Ad­vents­mark­tes kommt wie­der ei­nem so­zia­len Zweck zu­gu­te.

vom 16.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46A

